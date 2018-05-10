Расизм, воры и запрет наркотиков: в посольстве Британии предоставили советы фанатам "Ливерпуля", которые собираются на финал ЛЧ в Киеве

Также в посольстве напомнили, что в Украине употребление алкоголя в публичных местах запрещено.

Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине предупреждает фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве, о возможных проявлениях расизма в столице Украины.

Об этом говорится в советах посольства Великобритании в Украине английским фанатам, которые намерены посетить финальный матч между футбольными командами "Ливерпуль" (Англия) и "Реал" (Мадрид, Испания).

"Большинство поездок в Украину не вызывают трудностей, однако были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве и некоторые из них могли произойти на расовой почве, поэтому проявите особую осторожность и будьте бдительными все время", - отметили в посольстве.

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Также, британские дипломаты рекомендуют "быть осведомленными с текущей политической ситуацией (особенно в отношении напряжения между Украиной и Россией) и избегать любых действий, которые могут спровоцировать недружелюбную реакцию".

Вместе с тем отмечается, что для лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов) доступ в общественный транспорт затруднен.

"Как и в любом другом городе, остерегайтесь карманников и похитителей сумок в аэропортах, железнодорожных станциях, в районе центра города, на стадионе и во время пользования общественным транспортом. Держите ценные вещи и кошельки вне поля зрения", - говорится в рекомендациях.

При этом британские дипломаты рекомендуют не оставлять верхнюю одежду или сумки с кошельками или паспортами без присмотра в ресторанах и барах.

Также футбольным фанатам рекомендуется остерегаться предложений от неизвестных лиц по поводу согласия употреблять различные напитки.

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"Употребление алкоголя запрещено в общественных местах (кроме баров и ресторанов). Местные алкогольные напитки часто крепче, чем в Соединенном Королевстве, поэтому учтите это", - сообщает посольство.

Кроме того, рекомендуется не употреблять наркотики, потому что в Украине за это предусмотрены серьезные наказания.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2015 года на трибунах Национального спортивного комплекса «Олимпийский» группа агрессивно настроенных болельщиков во время матча между командами "Динамо" (Киев) и "Челси" (Лондон) напала на других фанатов, которые имели черный цвет кожи. Видео драки, распространенное в СМИ, вызвало значительный общественный резонанс и стало основанием для наложения жестких санкций против киевского футбольного клуба. Хулиган за нападение на болельщиков во время матча между «Динамо» и «Челси» приговорен к двум годам тюрьмы с испытательным сроком 1 год.