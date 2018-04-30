Wizz Air закрывает рейс из Киева в аэропорт Франкфурт-Хан

Одновременно с отменой этого рейса, перевозчик открывает ежедневные рейсы с Жулян в основной аэропорт Франфуркта.

Лоукостер Wizz Air с 1 июля отменяет полеты из Киева в аэропорт Франкфурт-Хан.

Одновременно с отменой этого рейса, перевозчик открывает ежедневные рейсы с Жулян в основной аэропорт Франфуркта (Франкфурт-на-Майне), сообщает 24 канал со ссылкой на Avianews.

Он расположен на расстоянии 12 км от города. Аэропорт Франкфурт-Хан – на расстоянии 120 километров.

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Пассажиры, которые уже успели купить билеты на рейсы из Киева в Франкфурт-Хан, смогут вернуть билеты или переоформить вылет из другого аэропорта.

Напомним, недавно Wizz Air открыл три новые маршруты из Киева.