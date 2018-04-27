Wizz Air планирует в 2018 году перевезти вдвое больше украинских пассажиров

На данный момент Wizz Air обеспечивает 35% пассажиропотока аэропорта "Киев".

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует перевезти 1,5 млн пассажиров из Украины по итогам 2018 года, что на 95% больше по сравнению с 2017 годом.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора авиакомпании Wizz Air Стивен Джонс на пресс-конференции.

«Мы планируем перевезти 1,5 млн пассажиров из Украины», - сказал он.

Джонс отметил, что в целом компания планирует перевезти 35 млн пассажиров в этом году.

«В прошлом году мы выросли на 24%, а в этом году мы планируем увеличить количество перевезённых пассажиров на 20% - до 35 млн пассажиров», - сказал он.

В свою очередь заместитель гендиректора аэропорта "Киев" Валерий Полищук сообщил, что на данный момент Wizz Air обеспечивает 35% пассажиропотока аэропорта.

"Доля Wizz Air в нашем аэропорту составляет 35%. Более 20 маршрутов компания открыла из нашего аэропорта. У нас очень тесное сотрудничество ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2018 года Wizz Air объявил о запуске трех новых маршрута из Киева в ближайшие месяце - в Берлин, Франкфурт и Вену.