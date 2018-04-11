Итальянская компания представила кресла-седла для самолетов лоукостеров (фото)

Такие места для пассажиров должны позволить низкобюджетным авиакомпаниям повысить плотность пассажиров в салонах.

Концептуальную модель кресел для самолетов авиакомпаний-лоукостеров представила итальянская компания Aviointeriors на выставке Aircraft Interiors Expo-2018 в Гамбурге.

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Кресла под названием Skyrider 2.0 представляют собой некое подобие седла, но со спинкой.

По информации производителя в "Твиттере", такие места для пассажиров должны позволить низкобюджетным авиакомпаниям повысить плотность пассажиров в салонах их самолетов на 20%. Также они на 50% легче традиционных кресел и дешевле в производстве. Расстояние между спинками концептуальных кресел - 23 дюйма, тогда как у лоукостеров этот стандарт составляет 28 дюймов.

Напомним, Ryanair еще в 2010 году хотел внедрить возможность путешествовать стоя. Авиакомпания опросила 120 тыс. пассажиров, из которых 80 тыс. заявили, что рассмотрели бы возможность такой перевозки, если бы места были бесплатными, в то время как 42% сообщили, что готовы были бы купить подобные билеты за полстоимости обычного тарифа.

Колумбийский лоукостер VivaColombia также рассматривал возможность введения "мест для стояния" на своих рейсах. Планировалось, что у каждого пассажира будет вертикальное сиденье с высокой спинкой и ремнем безопасности.