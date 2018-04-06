Ryanair начнет летать из Киева в Берлин уже с сентября

Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair из Киева увеличится до 11.

Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев - Берлин. Первый такой рейс запланирован уже на 3 сентября - а это почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально.

Как свидетельствую данные на сайте Ryanair, билеты из Киева в Берлин и обратно уже можно купить на понедельник, 3 сентября. Стоить билет в один конец будет от 27,53 евро.

Согласно информации на сайте, рейс Киев (Борисполь) - Берлин (Щенефельд) и обратно будет летать четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

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Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair из Киева увеличится до 11.

Как сообщал УНИАН , в конце марта 2018 года украинская сторона заключила контракт с ирландским лоукостером Ryanair. Изначально сообщалось, что авиакомпания откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро с конца октября - начала ноября.

В частности, сообщалось, что из Киева авиакомпания будет летать в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5). Из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) 3 рейса в неделю.