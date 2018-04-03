Турист почти 20 лет был в "черном списке" канадского отеля из-за инцидента с чайками

Турист попал в немилость после того, как в 2001 году чайки разгромили его номер в канадском отеле.

Американец Ник Берчилл на 17 лет попал в «черный список» канадского отеля Fairmont Empress из-за погрома в номере, в котором он тогда останавливался.

Турист подробно расписал на своей странице в Facebook курьезный случай, из-за которого отель ввел против него ограничительные меры.

По его словам, в 2001 году он остановился в отеле Fairmont Empress во время деловой поездки. Попутно он надеялся встретиться со своими товарищами, служащими на флоте в том же районе. Друзья попросили привезти им в подарок знаменитую колбасу пепперони из его родного города, которая в итоге стала для него роковой.

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Берчилл рассказал, что оставил сумку с колбасой у открытого окна в номере, чтобы она не пропала, однако не учел, что она может привлечь незваных пернатых гостей. И пока мужчина был на прогулке, в номер на запах мяса залетели около 40 чаек и устроили там настоящий погром: битое стекло, сбитые лампы, порванные шторы, не говоря уже о продуктах жизнедеятельности птиц.

Когда турист вернулся в номер, он попытался выгнать птиц, открыв все оставшиеся окна. В итоге большинство из чаек улетели добровольно, однако с одной возникли проблемы: в итоге мужчина поймал ее в полотенце и выбросил в окно, и при этом она чуть не попала в туристов, находящихся как раз под окнами (сама птица, по его словам, не пострадала).

На этом злоключения американца не закончились: так как он работал в своей компании совсем недавно, ему хотелось произвести хорошее впечатление на партнеров. А потому чтобы не опоздать на деловую встречу, он просто вызвал горничную убрать номер, ничего не объяснив, и ушел.

Когда же он вернулся в отель, его вещи уже были перенесены в другой номер, а позже ему сообщили, что он включен в «черный список» и больше никогда не сможет поселиться в этом отеле.

На протяжении последующих лет мужчина неоднократно писал в отель письма с извинениями, пытаясь объяснить ситуацию, и вот не так давно его наконец простили и разрешили снова поселиться в отеле.

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