В Танзании дикий гепард запрыгнул в автомобиль с туристами (видео)

Туристы не решились попробовать уехать с места происшествия, потому что боялись напугает животное.

В африканской Танзании молодой гепард запрыгнул в джип к туристам, выехавшим на Сафари.

Как сообщает KOMONews, туристы наблюдали из автомобиля за группой из трех гепардов на охоте, когда один из них заметил автомобиль и внезапно запрыгнул в него.

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По словам одного из туристов – американца Бриттона Хейса (Britton Hayes), туристическая группа начала замечать, что гепарды интересуются их автомобилем, но быстро срываться с места было уже поздно – это могло напугать животных и привести к непредсказуемым последствиям.

Хейс отметил, что его кид показал ему, как правильно реагировать на ситуацию, а также помог ему контролировать дыхание, чтобы не привлекать внимание опасного хищника.

На обнародованном в сети видео можно видеть, как маленький гепард хозяйничает в салоне внедорожника, а рядом с ним сидит застывший на месте турист.

Еще одид гепард, как отмечается, запрыгнул на капот авто. К счастью, вскоре хищники потеряли интерес к автомобилю и ушли. В инциденте никто не пострадал.