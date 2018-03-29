Власти Таиланда закроют для туристов популярный пляж из фильма с Ди Каприо, чтобы спасти уникальную природу (видео)

13:09, 29 марта 2018
Новости туризма
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Как говорится в сюжете ТСН, местность стала особенно популярной после выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли в 1999 году. С того времени желающие повторить путь главного героя фильма едва не истребили всех рыб и коралловые рифы в заливе.

Поэтому, чтобы дать возможность природе восстановиться, отныне вход на пляж будут закрывать с июня по сентябрь.

Как сообщал УНИАН, с февраля 2018 года на самых популярных пляжах Таиланда запретили курить.

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