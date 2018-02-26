Впервые за 100 лет: храм Гроба Господня закрыли в знак протеста

Церковь закрывает храм Гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против планов налогообложения.

Христианские лидеры в Иерусалиме закрыли храм Гроба Господня, построенный на месте, где, как считают христиане, Иисус был распят, похоронен и воскрес.

Таким образом священники протестуют против плана Израиля облагать налогом их коммерческую собственность, передает "Радио Свобода".

Читайте такжеВ Иерусалиме сошел Благодатный огоньВ совместном заявлении 25 февраля лидеры, которые несут ответственность за святыню, назвали действия государства Израиль "систематической кампанией злоупотребления" и беспрецедентной атакой на христиан в Святой Земле.

"В знак протеста мы решили прибегнуть к этому беспрецедентному шагу и закрыть храм Гроба Господня. Этот отвратительный законопроект... если он будет одобрен, может сделать невозможным экспроприацию земель церквей", – говорится в совместном заявлении патриарха Иерусалима Теофила Третьего и других иерархов.

Они не указали, как долго они планируют оставлять закрытым храм Гроба Господня.

Этот храм является одной из главных святынь христиан. В частности, с этого места до пасхальных богослужений в христианских церквей всего мира доставляют Благодатный огонь.