Пледы и одеяла часто не входят в ежедневную уборку, и их стирают только во время генеральной уборки, которая может проводиться примерно раз в месяц.

В отельных номерах, где постоянно меняются жильцы, частая уборка имеет очень большое значение. В то же время некоторые предметы в гостиничных номерах подвергаются чистке и дезинфекции только во время генеральных уборок – раз в несколько недель, и как пишет Mirror, являются настоящим рассадником микробов.

Как пишет издание, кресла в гостиничных номерах действуют как "магистрали микробов", перенося такие бактерии, как золотистый стафилококк, которые могут привести к кожным инфекциям. Кроме того, постельные клопы могут прятаться в деревянных или пластиковых стульях.

Часто такая мебель обходится без тщательной очистки между визитами, а это означает, что микробы от разных гостей будут накапливаться.

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Кроме того, по рассказам уборщиков в отелях, пледы и одеяла часто не входят в ежедневную уборку, то есть их стирают только во время генеральной уборки, которая может проводиться примерно раз в месяц.

Тканевые изголовья кроватей, в отличие от их металлических и деревянных аналогов, гораздо труднее чистить, поскольку для них требуется отпариватель, а это означает, что их вряд ли будут очищать до тех пор, пока комната не будет подвергнута глубокой уборке. При этом постельные клопы могут собираться в ткани изголовья и откладывать до 20 яиц за раз. Также в этих изголовьях накапливается пыль, что может привести к проблемам у аллергиков.

Кроме того, мягкие шторы и портьеры могут стать идеальным укрытием для вредных бактерий. Такие тканевые покрытия, особенно те, которые касаются пола, редко подвергаются необходимой тщательной чистке, что создает благоприятную среду для различных микробов и пылевых клещей.

Ранее УНИАН писал, что нашествие клопов стало настоящей катастрофой для отелей и домов во Франции,а также затронуло соседние с Францией страны Бельгию, Великобританию и другие.

Эксперт дал совет, как вовремя от паразитов и не испортить воспоминания об интересном путешествии по Европе.

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