Нашествие клопов стало настоящей катастрофой не только для отелей и домов Парижа, но и перешло на уровень глобальной государственной проблемы, которая затронула соседние с Францией страны - обеспокоенность по этому поводу выражали в Бельгии, Лондоне и другие страны.
Как вовремя защититься от паразитов и не испортить воспоминания об интересном путешествии по Европе нежелательными "гостями", рассказала эксперт по путешествиям Сьюзан Ригетти в своей колонке для Slate.
Клопы могут запрыгнуть вам в чемодан, сумку или же спрятаться среди одежды, и за ваш счет эмигрировать к вам домой. Но это можно предотвратить.
Сьюзан советует держать чемодан в ванной во время пребывания в отеле - это самый эффективный метод борьбы с клопами.
"Поскольку клопы не могут лазить по гладким поверхностям, они не смогут залезть в ванну. Никогда", - подчеркнула она.
По словам эксперта, алгоритм ваших действий против клопов должен быть таким:
- Заходим в комнату, где вы планируете остановиться на время путешествия, и быстро затаскиваем чемодан в ванну;
- после этого тщательно проверяем свой номер на наличие паразитов. В центре вашего внимания - матрас, постельное белье и вся мебель в номере;
- если клопов не обнаружено, можно извлечь багаж из "тайника" и распаковывать свои вещи.
Эксперт советует, если вы не уверены в своей бдительности, все же оставить чемодан в ванне и просто время от времени открывать его, чтобы достать необходимое.
Этот совет актуален, даже если в помещении будет только душевая с туалетом. В этом случае лучше хотя бы затащить чемодан в ванную комнату, ведь ее пол достаточно скользкий, чтобы помешать клопам спрятаться в ваших вещах.
Во Франции закрывают школы из-за клопов
7 октября издание Guardian сообщало, что в Париже решили временно прекратить обучение в 7 школах из-за катастрофы с клопами. Эту проблему на уровне правительства 3 октября комментировал министр здравоохранения Франции Орельен Руссо. По его словам, клопы стали появляться не только в домах, служебных помещениях, школах, гостиницах и больницах Франции, но и в общественном транспорте.
Пока правительство думает, как решить проблему с нашествием паразитов, соседние с Францией страны серьезно обеспокоены распространением "эпидемии" клопов, сообщало National Geographic.
Отметим, что с этой проблемой Франция сталкивается почти ежегодно. Нашествие постельных клопов в государстве также фиксировали в 2020 году, но теперь эта проблема приобрела особых масштабов.