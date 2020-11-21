Марина Григоренко

До рождественских и новогодних праздников осталось чуть больше месяца, а украинцы понятия не имеют, смогут ли они в нелегком 2020-м году рассчитывать хоть на какое-то веселье за пределами дома в праздники. В медиа-пространстве все чаще звучат тревожные звоночки, что в декабре в стране могут ввести жесткий локдаун. Если это произойдет, нас вполне вероятно ждет повторение весенней истории, когда украинцев оставили без привычного празднования Пасхи и «майских», а традиционно зарабатывающий в этот период бизнес – без доходов. И тут уже не до праздничного настроения.

В последние годы украинцы, особенно в крупных городах, все чаще отходили от укоренившегося еще с советских времен формата празднования Нового Года. Вместо домашних застолий с традиционным набором из «Оливье» и «Шубы» под нелепые шутки «Голубого огонька», люди предпочитали поехать куда-то отдохнуть, отправиться на шумную вечеринку в модный клуб или же открыть бутылку игристого в полночь под открытым небом на главной елке города. И даже если молодые украинцы и дожидались 00:00 в семейном кругу, потом они все равно отправлялись искать продолжения банкета на тусовках с друзьями.

Сорвавшаяся в последний момент праздничная поездка – так себе подарок под Новый год

Тем не менее, все это оказалось под большой угрозой в этом году. Да, на данный момент «гайки» еще окончательно не закручены. И надежда, как говорится, умирает последней...

Так, хотя большинство традиционных новогодних направлений на данный момент закрыты для украинцев, у них все же еще есть возможность куда-то поехать – как заграницу по путевке (Турция, Египет, Занзибар, Доминикана, ОАЭ и другие курортные направления), так и по Украине. Однако где гарантия, что за пару дней до выезда не изменятся правила въезда в ту или иную страну? А, быть может, Украина и вовсе сама закроет границы, как бы в обратном нас сейчас не уверяли представители властей. Согласитесь, сорвавшаяся в последний момент праздничная поездка – так себе подарок под Новый год. И это хорошо, если вы в деньгах из-за отмененной поездки не потеряете. Ведь ни туроператоры, ни авиакомпании сейчас не спешат возвращать деньги в таких форс-мажорных случаях. Банально потому, что у них на это нет финансового ресурса.

Нет, мы совершенно не агитируем вас отказываться от поездок на праздники, окончательно разоряя украинскую туристическую индустрию. Однако планируя поездку на новогодние праздники заранее, как это привыкли делать многие туристы, будьте морально готовы, что она может не состояться или к ней добавятся малоприятные «бонусы» вроде самоизоляции или теста на коронавирус. Ну или идите рисковым путем: срывайтесь в путешествие спонтанно. Хотя это и дороже. Но зато какие эмоции!

Кроме того, стоит понимать, что в большинстве популярных стран, куда сейчас могут поехать украинские туристы, действуют жесткие карантинные ограничения. Даже власти открытой для туристов со всего мира Турции на этой недели объявили о введении комендантского часа на выходные с 20:00 до 10:00. Также комендантский час действует в Албании и Черногории. Что это значит для туриста? Если вы останавливаетесь на курорте и намерены просидеть там все время, то, в принципе, особой разницы вы не почувствуете. А если, например, вы приехали в Стамбул как самостоятельный турист, то после восьми вечера вы элементарно не сможете поесть в заведении. И что это за отдых в таких условиях?

Еще нет понимания, будут ли в украинских городах устраиваться рождественские ярмарки

А какова ситуация по Украине? На самом деле, здесь еще больше неопределенности. Конечно, если посмотреть на предложения на популярных сайтах по бронированию жилья для туристов, например, в тех же Яремче, Буковеле, Ворохте или Пилипце, то на период новогодних праздников забронировано уже порядка 85% вариантов размещения, а где-то и вовсе 95%. В Славском ситуация чуть спокойнее – около 77% загрузки. При этом цены на праздники заявлены примерно в 3-4 раза выше по сравнению, скажем, с предложениями в тех же отелях на начало декабря. Но как-то уверенности в том, что поездка состоится, все равно нет.

И, тем не менее, отдых где-то в частном домике в отделенном поселке в Карпатах – пожалуй, один из самых оптимальных вариантов возможного путешествия на рождественские и новогодние праздники. Особенно если у вас есть собственный автотранспорт и вы не зависите от поездов. Тогда единственная угроза для вас – полный запрет отелям принимать гостей (хотя, наверняка, особо предприимчивые владельцы частных усадеб что-то придумают, подумаешь, родственники в гости приехали). Ну или «закрытие» отдельных областей. Хотя все же хочется верить, что до этого не дойдет.

И еще такой момент: в горной местности у вас будет чем заняться даже если все кафе будут закрыты, главное просто затариться продуктами заранее. А вот в ситуации с большими городами – целесообразность путешествий на праздники пока не особо понятна, ведь неясно, какие карантинные ограничения будут там действовать в праздничный период. Ну приедете вы в другой город, а там элементарно рестораны, музеи и театры не работают. Выкидывать большие деньги на поездку, учитывая, что в праздники проживание всегда дороже, чтобы все время просидеть в номере или просто слоняться по улицам без возможности погреться в кафе, так себе перспектива. Тем более, что еще нет понимания, будут ли в украинских городах устраиваться рождественские ярмарки.

Не стоит недооценивать фактор страха

Например, уже известно, что в Киеве решили отказаться от традиционной ярмарки с фудкортом на Софийской. Да, там планируют поставить большую красивую дорогостоящую елку, однако какая-либо масштабная программа там не предусмотрена. Последуют ли этому примеру другие города, пока неизвестно. Не исключено, что тот же Львов, для которого новогодние праздники – традиционно «горячая пора», будет сопротивляться до последнего.

Ну и не стоит недооценивать фактор страха. Учитывая насколько сейчас стремительно растет число инфицированных в Украине, вполне вероятно, что немало украинцев добровольно откажутся от путешествий и походов на массовые мероприятия в рождественские и новогодние праздники. Так что возвращение салата «Оливье» на новогодние столы украинцев не кажется уже чем-то нереальным, как бы им не хотелось с «помпой» поскорее проводить этот ненавистный 2020-й год…

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Если мы все же хотим отпраздновать в этом году Новый год и Рождество достойно, давайте лучше уже сейчас дружно приложим усилия - будем соблюдать дистанцию, носить масочки и мыть ручки. А вдруг тогда к праздникам ситуация немного улучшится? Берегите себя!

Марина Григоренко

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