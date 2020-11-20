Жесткие ограничения могут ввести в течение декабря.

Уже в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения.

Об этом по итогам встречи с премьер-министром, которая состоялась накануне, рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении на странице в Facebook.

Карантин выходного дня, говорит Марцинкив, является своеобразной подготовкой к полному локдауну в Украине.

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"Мы говорили о карантине выходного дня. Позиция правительства, к сожалению, неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, даже высказано мнение, и премьер-министр, даже то, что я думал, что так будет, что это плановая подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучили цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря в таком оптимистическом - 20-25 декабря будет на несколько недель локдаун", - рассказал городской голова.

Он добавил, что мэры решили еженедельно встречаться с премьером для обсуждения ситуации.

"Это будет катастрофа, если не дай Бог будет этот локдаун введен для экономики, особенно для малого и среднего бизнеса", - пояснил он.

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Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

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Автор: Юрий Годован