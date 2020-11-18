Под елкой разместят пенек площадью 100 квадратных метров.

31-метровая новогодняя елка на Софиевской площади в Киеве обойдется в 5-7 миллионов гривень и будет искусственной.

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Об этом в комментарии УП сообщил основатель проекта FolkUkraine Игорь Добруцкий, который два года занимается организацией новогодних праздников в столице.

От живой елки отказались из-за многочисленных жалоб на имя мэра Киева с просьбой не рубить хвою ради Нового года.

Дерево украсят шишками, желудями, белочками и грибами, а вместо звезды повесят шляпу. Всего планируют украсить более 1,5 тысячи игрушек и 10 км гирлянд.

Под елкой разместят пенек площадью 100 квадратных метров. Из-за карантина в нем не удастся обустроить кафе.

Ранее Добруцкий рассказал об организации новогоднего городка в центре Киева в условиях карантина.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендации правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

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Автор: УНИАН