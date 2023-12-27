Место у окна во время полета может значительно снизить риск заражения микробами, передающимися по воздуху.

Место, которое вы выберете на время полета, может помочь вам избежать заболеваний во время путешествия.

Согласно исследованию Национальной академии наук США, место у окна во время полета может значительно снизить риск заражения микробами, передающимися по воздуху, по сравнению с сидениями в середине или у прохода.

Как пишет The Sun, этот совет особенно актуален для тех, кто хочет избежать распространенных респираторных заболеваний, таких как простуда или грипп.

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Исследование, в котором принимали участие 1500 пассажиров рейсов в США, показало, что люди, сидящие на местах у прохода, общались в среднем примерно с 64 людьми во время полета, тогда как сидящие у окна контактировали лишь с 12.

Тем не менее, если вы сидите в пределах метра от заразного человека, ваш риск заболеть значительно возрастает, независимо от того, какое место вы выберете: непосредственная близость к инфицированному человеку может повысить ваши шансы заразиться до 80%.

Ученые поясняют, что сиденье у окна всегда является лучшим вариантом для тех, кто не хочет заболеть, потому что в самолетах используются фильтры HEPA, которые направляют воздух вверх по бокам салона и вниз к проходу. Это означает, что пассажиры, сидящие у окна, первыми получают этот фильтрованный воздух, что снижает риск заражения микробами.

Кроме того, место у окна более изолировано: если рядом с вами всего один человек и вы находитесь на расстоянии от прохода, у вас меньше шансов вступить в контакт с другими пассажирами или членами экипажа, передвигающимися вокруг.

Сидящие у окна также реже перемещаются по салону, что также сводит к минимуму их контакт с окружающими.

Вместе с тем, для пассажиров, сидящих у окна, есть свои риски, особенно для тех, кто летает на дальние расстояния. Поскольку они реже передвигаются по салону, для них возрастает риск тромбоза глубоких вен.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям из Blue Cruise Ясмин Пекель посоветовала туристам не выбирать места в самолете в проходе, если вы летите зимой, ведь там гораздо больше шансов подхватить вирус.

В свою очередь, врачи поделились полезными лайфхаками, которые помогают им сохранять здоровье во время путешествий.

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