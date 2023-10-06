Многих заболеваний в путешествиях легко избежать, если заранее подготовиться.

Возвращаясь из отпуска, путешественники нередко привозят с собой помимо сувениров и ярких впечатлений еще и целый "букет" болячек – простуды, проблемы с пищеварением и многое другое.

Издание Huffpost собрало полезные лайфхаки от врачей, которые помогают им сохранять здоровье во время путешествий.

Маски в аэропорту и в самолете

"Хотя COVID уже не является такой серьезной проблемой, как раньше, учитывая, что в самолете я нахожусь в тесном контакте с одним и тем же циркулирующим воздухом, я по-прежнему ношу маску на всех рейсах и в аэропорту", – рассказала семейный врач из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Барбара Бауэр.

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Она посоветовала всегда иметь с собой пару масок на случай, если вы окажетесь рядом с больными людьми.

"Я до сих пор сожалею о том, что сидела в ночном поезде во Франции напротив пары, которая кашляла и чихала всю поездку – чтобы на следующий день ужасно простудиться и пропустить 48-часовую свадебную феерию во французской сельской местности", – пожаловалась доктор Сара Баттистич из NYU Langone Health.

В то же время доктор Хизер Виола из Mount Sinai Doctors-Ansonia отметила, что также маски не позволят вам прикасаться руками к носу и рту, таким образом обезопасив от инфекций.

Часто мыть и дезинфицировать руки

"Прежде всего, я постоянно мою руки и всегда ношу с собой дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта, чтобы предотвратить распространение микробов. Многие авиакомпании при посадке выдают дезинфицирующие салфетки на спиртовой основе. Я использую их для чистки своего сиденья, подголовника, подлокотников, подноса и развлекательного экрана – в общем, всего, к чему вы можете прикоснуться, сидя на своем месте", – отметила доктор Виола.

В то же время, доктор Баттистич посоветовала поменьше прикасаться к различным поверхностям в общественных местах.

Поддержка водного баланса

"Если вам предстоит длительный перелет, постарайтесь начать с достаточного количества жидкости и избегать употребления алкоголя в самолете", – сказала доктор Баттистич.

В свою очередь доктор Виола посоветовала брать с собой пакетики растворимых электролитов вместо воды: "Это хороший способ поддерживать водный баланс не только с помощью воды, но и помочь предотвратить тошноту или обезвоживание в полете".

Прием усилителей иммунной системы

Доктор Виола также советует принимать витамин С и использовать спрей для носа перед посадкой.

"В салоне самолета сухо, и микроорганизмы могут свободно циркулировать в воздухе, поэтому, прежде чем зайти в самолет, я принимаю несколько таблеток витамина С, чтобы укрепить иммунную систему и помочь моему организму бороться с микробами, передающимися по воздуху. Назальные солевые спреи также могут помочь в борьбе с микробами, поскольку они сохраняют носовые ходы влажными, что усиливает активность вашего организма по вымыванию микробов", – сказала она.

Избежание путешествий в пиковое время

"Если возможно, старайтесь путешествовать в непиковое время, которое часто приходится на середину недели, середину утра или полдень, а не очень рано или вечером", – поделилась доктор Бауэр.

Кроме того, по ее словам, путешествие в середине дня обычно позволяет выспаться в ночь перед полетом или после него.

Отдых прежде всего

"Обязательно отдохните перед полетом и, если возможно, постарайтесь поспать во время путешествия. Вернувшись домой, дайте себе немного времени, чтобы снова приспособиться к своему распорядку дня и окружающей среде. Постарайтесь избегать возвращения домой в полночь, если на следующий день нужно сразу идти на работу. Дайте себе несколько часов или, если возможно, хотя бы целый день, чтобы восстановиться, заняться стиркой, покупкой продуктов или другими необходимыми делами и как следует отдохнуть", – рассказала доктор Бауэр.

Врачи предупреждают, что усталость может ослабить вашу иммунную систему, а также снизить выносливость и негативно повлиять на ваше настроение.

При этом доктор Баттистич советует брать с собой подушку для путешествий, маску на глаза и беруши, чтобы ничто не мешало вам отдыхать во время путешествия.

Не перегружайте поездку планами

Доктор Бауэр объясняет, что слишком плотный график в путешествии серьезно повышает уровень стресса, что может ослабить организм – необходимо давать себе время на расслабленный отдых и предусматривать некоторую гибкость в маршруте.

Сбалансированная диета

"Перед поездкой соблюдайте хорошо сбалансированную диету, чтобы подготовить свое тело и иммунную систему к борьбе со всем, с чем вы вступаете в контакт, в том числе и в день поездки. Большинство людей не питаются так здорово во время отпуска, но стараются включать фрукты и овощи во все приемы пищи, чтобы поддерживать свою иммунную систему на самом высоком уровне", – пояснила доктор Бауэр.

Она всегда берет с собой здоровые снеки и многоразовую бутылку для воды, чтобы получать необходимые ей питательные вещества во время путешествий.

"Часто у нас нет времени поесть, особенно из-за задержки или опоздания рейсов, и мы либо пропускаем приемы пищи, либо перехватываем что-нибудь по-быстрому, что редко бывает полезным", – отметила доктор Бауэр.

Проверка необходимости вакцинации

"Перед поездкой я уточняю свои данные о вакцинации. Грипп и COVID-19 настолько распространены среди путешественников, что даже легкий случай может испортить поездку. Кроме того, для международных поездок могут быть рекомендованы или необходимы дополнительные вакцины или даже профилактика малярии в некоторых регионах. Я советую путешественникам зайти на туристический веб-сайт CDC (Центр по профилактике заболеваний) или обратиться за советом к специалисту по туристической медицине", – отметил доцент медицинского факультета Университета Эмори, доктор Генри М. Ву.

Позаботьтесь о лекарствах

"Я также беру с собой лекарства, отпускаемые без рецепта, которые будут у меня под рукой на случай, если я почувствую себя плохо", – рассказала доктор Виола.

В частности, врачи советуют брать с собой средства от расстройств пищеварения, тошноты, простуды или головы, а также пластыри и крема с антибиотиком.

Побеспокойтесь о защите от солнца

Доктор Бауэр советует наносить солнцезащитный крем ежедневно, если во время путешествий вы будете проводить много времени на улице.

"Солнечные ожоги и заболевания, связанные с жарой, являются одними из наиболее легко предотвратимых причин испорченного отпуска. Не забудьте солнцезащитный крем, рубашки с длинными рукавами – лен отлично подходит для жаркого климата – и головные уборы. Чем больше и удобнее будет шляпа, тем лучше", – добавила доктор Баттистич.

Покупка средств от насекомых

"Если это поездка на природу или я собираюсь в тропические районы, я обязательно беру с собой средство от насекомых. Комары, клещи и другие кусающие насекомые могут передавать множество инфекций", – поделился доктор Ву.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Джеймс Смит рассказал, как спать в самолете и не страдать от смены часовых поясов.

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