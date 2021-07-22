Регулярные перелеты - неотъемлемая часть жизни некоторых людей, даже в период эпидемии коронавирусной инфекции.

И потому хочется, чтобы путешествие из точки А в точку Б было не только быстрым, но и приятным. Необходимость теста на Covid 19 и таможенные правила Украины - требования, которые сами по себе создают определенную стрессовую обстановку. Ещё и такие нюансы, как: невозможность откинуть спинку сиденья, отсутствие иллюминатора и дискомфорт, связанный с близким расположением туалета, совершенно не добавляют радости происходящему.

Мы расскажем несколько правил, как выбрать место в самолете, чтобы не укачивало, и разберем преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Места в самолете у окна - мечта путешественника или маркетинговый ход

Сидеть у окошка, наслаждаясь видами из иллюминатора - это цель почти каждого, кто собирается покупать билет на самолет. Но даже у такого, казалось бы идеального, расположения есть один нюанс.

Плюсы:

хорошее освещение для того, чтобы читать;

отсутствие суеты и людей, которые пытаются пройти к своему месту;

шикарный вид из окна.

Минусы:

если вам понадобится выйти, придется тревожить соседей.

Места в самолете у прохода - не так плохо, как кажется

Многие люди не хотят покупать билеты на такие места из-за дискомфортного положения. Но мы знаем другую сторону.

Плюсы:

возможность вытянуть ноги в проход;

свобода передвижений без нужды беспокоить других пассажиров;

преимущество при посадке самолета - быстрее успеете выйти.

Минусы:

мимо вас будут ходить люди и стюардессы с тележками - могут иногда задевать;

если ваши соседи захотят выйти - придется вставать.

Места “посерединке” самолета - нейтральные

Они сочетают в себе преимущества и недостатки мест возле окна и прохода. Здесь более спокойно и проще встать, но, всё-таки, придется пропустить соседа, если он захочет выйти.

Места после аварийных выходов - зона для спортсменов

Об этом участке самолета мнение неоднозначное - кто-то считает, что так всё же лучше, чем у прохода. А кто-то грезит о кресле возле окошка и никакие другие варианты его не устраивают.

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Считается, что такие места авиакомпании оставляют для людей “больших и сильных”. В случае аварии они не растеряются и смогут помочь персоналу. Но, конечно, не все перевозчики разделяют такую идею.

Плюсы:

свободного пространства много, поэтому можно вставать или вытягивать ноги, не беспокоя других пассажиров;

есть самолеты, в которых вообще отсутствует ряд кресел перед теми, что находятся у запасного выхода.

Минусы:

загромождать багажом аварийный выход строго запрещено;

пожилым людям, детям и пассажирам с животными занимать эти места нельзя.

Если говорить о местах, расположенных перед аварийными люками, то они имеют существенный недостаток: спинки, зачастую, не откидываются, но есть дополнительное свободное пространство.

Места в передней части самолета - как не остаться “с носом”

Существует мнение, что такие места - самые опасные. Давайте выясним, взглянув на плюсы и минусы.

Плюсы:

еду начинают разносить с “носа” самолета, поэтому те, кто сидят в передней части, имеют более широкий выбор блюд и напитков;

преимущество при посадке - почти гарантированно выйдете из самолета первым.

Минусы:

именно здесь чаще всего расположены крепления для детских люлек, поэтому вероятность соседства с маленькими детьми вырастает в разы;

работать или отдыхать будет некомфортно, учитывая пункт 1.

Места в хвосте самолета - отзывы и рекомендации

На незагруженных рейсах кресла в конце самолета, обычно, пустуют. Поэтому вы сможете комфортно расположиться на трех креслах, даже если покупали один билет.

Плюсы:

безопасность - по статистике, в результате аварии, наибольший процент выживших был среди тех, кто сидел в хвостовой части самолета;

если самолет на оборудован телескопическими трапами, то людей выпускают и через хвост тоже.

Минусы:

ассортимент еды и напитков будет скудным, так как стюардесса дойдет до вас в последнюю очередь.

Как выбрать себе место в самолете - 5 простых правил

Приезжайте к началу регистрации и выбирайте себе лучшее место. Небольшой секрет: если приехать к концу, то, при большом везении, вам могут предложить бизнес-класс. Есть и вторая сторона медали - в худшем случае вы получите место, от которого отказались все остальные.

Самые “свободные” дни перелетов - это понедельник, вторник и четверг. Самые загруженные - пятница и воскресенье. Наиболее заполненные рейсы - утренние и вечерние. Выбирайте время и день так, чтобы иметь возможность пересесть, если неудачно купили билет.

Места в самолете у крыла - для тех, кого укачивает, так как там “болтает” меньше всего.

Обычно ряды с 8-го по 20-й — это самая шумная зона в самолете, здесь концентрируется весь шум моторов и турбин.

Путешествуя вдвоем и при компоновке 3-2-3 можно бронировать одно место у иллюминатора, а второе у прохода. Желающих занять среднее место чаще всего не находится.

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Автор: Кристина Кащавцева