На некоторых местах в самолете зимой гораздо больше шансов подхватить респираторное заболевание.

Многие пассажиры любят выбирать в самолете места у прохода из-за легкого доступа к туалету и большего пространства для ног, однако зимой это не самый лучший вариант.

Как пояснила эксперт по путешествиям из Blue Cruise Ясмин Пекель, зимой на этих места гораздо больше шансов подхватить вирус, пишет Express.

"Исследования показывают, что те, кто сидит в проходе, более подвержены риску заражения микробами, поскольку во время полета вы вступите в контакт с гораздо большим количеством людей. Если вы боитесь чем-нибудь заразиться, будет разумным вместо этого выбрать место у окна", – предупредила она.

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Вместе с тем, она поспешила успокоить пассажиров: хотя самолет и является закрытым пространством, воздух там намного "безопаснее", чем в других помещениях.

"Воздух в самолете обычно циркулирует через фильтры больничного класса, предназначенные для сдерживания и удаления бактерий. Это означает, что микробы вряд ли будут напрямую передаваться на расстояние больше одного метра", – поянила эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее бортпроводники рассказали, какой предмет в самолете является самым грязным и буквально кишит микробами.

При этом врачи поделились своими секретами, как оставаться здоровыми в путешествиях.

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