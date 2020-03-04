Таможенные правила: что запрещено, а что можно ввозить в Украину
Что именно и в каком количестве можно ввозить в Украину - вопрос, который беспокоит многих туристов. Чтобы пересечь границу без проблем, надо знать правила и ограничения, касающиеся продуктов, лекарств, техники, денег, личных вещей и других предметов. УНИАН решил напомнить всем туристам, что можно провозить на территорию Украины и в каком количестве, а что запрещено.
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При пересечении границы в международных портах люди сами выбирают один из двух видов пересечения границы: по зеленому или по красному коридору.
«Красный» коридор на таможне
«Красный» коридор требует обязательного таможенного контроля, проверки документов, а также заполнение таможенной декларации и оплату таможенных пошлин. Он обязателен для тех пассажиров, кто в своем багаже имеет предметы, не вошедшие или превышающие список «зеленого» коридора, а также, чей багаж содержит:
- оружие, опасные лекарственные препараты, взрывоопасные и радиоактивные вещества
- драгоценные металлы и камни.
- носители информации;
- антиквариат, произведения искусства;
- музыкальные инструменты;
- представителей флоры и фауны, животных.
«Зеленый» коридор на таможне
«Зеленый» коридор предполагает пропуск пассажиров без декларирования и уплаты таможенных пошлин. В этом случае пассажиру разрешено провозить в багаже:
- личные вещи;
- валюту до 10 тысяч евро наличными;
- продукты общей стоимостью до 200 евро;
- товары весом 50 килограмм и до 1000 евро;
- до 5 упаковок лекарств;
- алкоголь, табачные изделия.
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Что запрещено ввозить в Украину
- наркотики, наркотические и психотропные вещества;
- взрывоопасные и ядовитые вещества;
- пищевые продукты без сертификата;
- печатные и видеоматериалы, пропагандирующие насилие, расизм и войну, порнографию;
- неидентифицированных животных;
- культурные ценности, объявленные в розыске;
- холодное, огнестрельное, газовое (баллончики) оружие без разрешения МВД.
Сколько алкоголя можно ввезти в Украину
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Алкоголь разрешается провозить только гражданам, достигшим 18-ти лет. В количестве (одно наименование из списка):
- Один литр крепкого алкогольного напитка (больше 22% спирта);
- Два литра вина;
- Пять литров пива.
Сколько сигарет можно ввезти в Украину
В количестве (одно наименование из списка):
- 200 сигарет (10 пачек);
- 250 грамм табака;
- 50 сигар.
Какие продукты питания можно провезти в Украину
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- продукты в упаковке изготовителя (чай, кофе, шоколад т. д.) – по 1 упаковке или общей массой до 2 килограмм каждого наименования;
- продукты без упаковки (фрукты, овощи, мясо и т. д.) – по 2 киллограмма каждого наименования;
- продукты без упаковки, готовые к употреблению - в количестве 1 штука каждого наименования.
Можно ли провозить животных в Украину
Питомцев можно ввозить в Украину только с обязательным письменным декларированием. Животное должно иметь чип, а владелец – оригинал ветеринарного паспорта и международного ветеринарного сертификата страны происхождения животного.
Запрещается ввозить больных животных или тех, которые путешествуют из страны, где зафиксировано особо опасные болезни.
Какую технику можно ввозить в Украину
- мобильный телефон – 2 единицы;
- телевизор –1 единица;
- персональный компьютер – 2 единицы;
- фотоаппарат – 1 единица;
- кинокамера или видеокамера – 1 единица;
- флеш-карты – 3 единицы.
Какие лекарства можно ввозить в Украину
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Один человек может ввезти в Украину не более 5 упаковок одного лекарства или только такое количество, которое указано в лекарственном рецепте. Будьте готовы показать его по требованию таможенника.
Такие же правила касаются специального питания, которого нет в Украине, для больных детей.
Лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества можно перевозить только при наличии специального разрешения, независимо от их количества и назначения.
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