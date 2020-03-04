Таможенные правила: что запрещено, а что можно ввозить в Украину

При пересечении границы в международных портах люди выбирают один из двух видов пересечения границы: по зеленому или по красному коридору.

Что именно и в каком количестве можно ввозить в Украину - вопрос, который беспокоит многих туристов. Чтобы пересечь границу без проблем, надо знать правила и ограничения, касающиеся продуктов, лекарств, техники, денег, личных вещей и других предметов. УНИАН решил напомнить всем туристам, что можно провозить на территорию Украины и в каком количестве, а что запрещено.

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При пересечении границы в международных портах люди сами выбирают один из двух видов пересечения границы: по зеленому или по красному коридору.

«Красный» коридор на таможне

«Красный» коридор требует обязательного таможенного контроля, проверки документов, а также заполнение таможенной декларации и оплату таможенных пошлин. Он обязателен для тех пассажиров, кто в своем багаже имеет предметы, не вошедшие или превышающие список «зеленого» коридора, а также, чей багаж содержит:

- оружие, опасные лекарственные препараты, взрывоопасные и радиоактивные вещества

- драгоценные металлы и камни.

- носители информации;

- антиквариат, произведения искусства;

- музыкальные инструменты;

- представителей флоры и фауны, животных.

«Зеленый» коридор на таможне

«Зеленый» коридор предполагает пропуск пассажиров без декларирования и уплаты таможенных пошлин. В этом случае пассажиру разрешено провозить в багаже:

- личные вещи;

- валюту до 10 тысяч евро наличными;

- продукты общей стоимостью до 200 евро;

- товары весом 50 килограмм и до 1000 евро;

- до 5 упаковок лекарств;

- алкоголь, табачные изделия.

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Что запрещено ввозить в Украину

- наркотики, наркотические и психотропные вещества;

- взрывоопасные и ядовитые вещества;

- пищевые продукты без сертификата;

- печатные и видеоматериалы, пропагандирующие насилие, расизм и войну, порнографию;

- неидентифицированных животных;

- культурные ценности, объявленные в розыске;

- холодное, огнестрельное, газовое (баллончики) оружие без разрешения МВД.

Сколько алкоголя можно ввезти в Украину

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Алкоголь разрешается провозить только гражданам, достигшим 18-ти лет. В количестве (одно наименование из списка):

- Один литр крепкого алкогольного напитка (больше 22% спирта);

- Два литра вина;

- Пять литров пива.

Сколько сигарет можно ввезти в Украину

В количестве (одно наименование из списка):

- 200 сигарет (10 пачек);

- 250 грамм табака;

- 50 сигар.

Какие продукты питания можно провезти в Украину

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- продукты в упаковке изготовителя (чай, кофе, шоколад т. д.) – по 1 упаковке или общей массой до 2 килограмм каждого наименования;

- продукты без упаковки (фрукты, овощи, мясо и т. д.) – по 2 киллограмма каждого наименования;

- продукты без упаковки, готовые к употреблению - в количестве 1 штука каждого наименования.

​Можно ли провозить животных в Украину

Питомцев можно ввозить в Украину только с обязательным письменным декларированием. Животное должно иметь чип, а владелец – оригинал ветеринарного паспорта и международного ветеринарного сертификата страны происхождения животного.

Запрещается ввозить больных животных или тех, которые путешествуют из страны, где зафиксировано особо опасные болезни.

Какую технику можно ввозить в Украину

- мобильный телефон – 2 единицы;

- телевизор –1 единица;

- персональный компьютер – 2 единицы;

- фотоаппарат – 1 единица;

- кинокамера или видеокамера – 1 единица;

- флеш-карты – 3 единицы.

Какие лекарства можно ввозить в Украину

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Один человек может ввезти в Украину не более 5 упаковок одного лекарства или только такое количество, которое указано в лекарственном рецепте. Будьте готовы показать его по требованию таможенника.

Такие же правила касаются специального питания, которого нет в Украине, для больных детей.

Лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества можно перевозить только при наличии специального разрешения, независимо от их количества и назначения.

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