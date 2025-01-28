Самые известные музеи мира бесплатно открывают свои двери в определенные дни.

Реальность такова, что большинству людей приходится умещать свой отдых в определенный бюджет, и порой весьма скромный. Однако недостаточно просто купить дешевый рейс на самолет и найти бюджетное жилье, ведь многие сопутствующие туристические расходы также способны существенно разорить ваш счет.

В категорию таких расходов, в частности, входят входные билеты в музеи, соборы и прочие достопримечательностях. Однако эксперт по путешествиям Daily Mail Сара Холт утверждает, что в некоторых случаях посещение таких мест может быть бесплатным, тогда как стандартная стоимость билетов туда обычно составляет несколько десятков евро.

Бесплатный вход по воскресеньям

Десятки достопримечательностей и музеев по всей Европе открывают свои двери бесплатно в определенные воскресенья каждого месяца – Италия особенно хороша для этого. В частности, в первое воскресенье каждого месяца можно бесплатно попасть в Колизей, Форум и Палатинский холм в Риме.

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Аналогичной политики в первое воскресенье каждого месяца придерживается знаменитая Галерея Уффици во Флоренции, состоящая из 101 зала и представляющая шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Микеланджело.

Однако не только в Италии действует политика бесплатного первого воскресенья. То же самое происходит в Испании, например, в барселонском особняке Палау Гуэля и в мадридском Музее Пикассо, а также в австрийской столице Вене (17 музеев) и столице Эстонии Таллине (Городской музей). Тем временем, более 20 музеев в столице Литвы Вильнюсе предлагают бесплатный вход в последние воскресенья месяца.

В то же время стоит быть готовым к большим очередям и толпам в такие бесплатные дни, а также к тому, что далеко не все желающие смогут в итоге попасть в музеи.

Бесплатный вход в середине недели

Художественная галерея Glyptoteket в Копенгагене (Дания), где можно увидеть шедевры Родена, Дега, Гогена и Ренуара, бесплатно пускает посетителей в последнюю среду месяца, тогда как Городская галерея Братиславы (Словакия), где выставлено более 2000 картин и скульптур, бесплатна каждую первую среду месяца.

Бесплатный вход в межсезонье

С 1 ноября по 31 марта Афинский Акрополь (Греция) предлагает бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца. Поскольку температура может достигать приятных 20 градусов в начале зимы и весны, это идеальное время для осмотра достопримечательности.

Бесплатный вход в праздничные дни

Многие достопримечательности отменяют плату за вход по случаю праздников или юбилеев. Например, парижский Лувр пускает гостей бесплатно в День взятия Бастилии 14 июля, а Колизей в Риме и Галерея Уффици во Флоренции разрешают бесплатный вход в День освобождения 25 апреля и в День республики 2 июня.

Тем временем, в испанской Барселоне сказочный Палау Гуэль авторства Антонио Гауди проводит дни открытых дверей в день святой Эулалии 12 февраля и в день святого Георгия 23 апреля, а знаменитый готический собор Саграда Фамилия, также созданный Гауди, можно бесплатно посетить во время международной мессы каждую субботу в 8 вечера и воскресенье в 9 утра. Однако стоит учесть, что количество мест ограничено.

Бесплатный вход в Международный день музеев

18 мая, когда отмечается Международный день музеев, многие музеи мира пускают посетителей бесплатно. Например, в прошлом году в мероприятии приняли участие более 37 тысяч музеев из 158 стран: от Национального музея карет в Лиссабоне до Музея городского и современного искусства MUCA в Мюнхене.

Бесплатный вход перед закрытием

Некоторые музеи предлагают бесплатный вход в периоды, когда обычно меньше людей. Например, в Мадриде Музей Прадо , где представлены работы Босха, Гойи, Эль Греко и Рубенса, и Музей королевы Софии, где хранится классическая картина Пикассо "Герника", предлагают бесплатный вход за два часа до закрытия каждый день. Очень удобно для тех, кто хочет посетить музей лишь ради какой-то конкретной картины.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты раскрыли восемь простых способов сэкономить на отдыхе в 2025 году.

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