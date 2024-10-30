Но есть и хорошие новости – также есть страны, где туристы тратят меньше, чем они планировали.

Бюджет путешествия у большинства туристов обычно ограничен определенной суммой, которую они могут позволить себе потратить на отдыхе. Однако в некоторых странах риск выйти за лимиты своего бюджета намного выше.

Свежее исследование туристической компании Good Travel Management уствновила, что чаще всего британские туристы в итоге тратили больше денег в отпуске, чем планировалось, посещая Финляндию – в стреднем на 45 фунтов стерлингов (около 54 евро) в день сверх бюджета. В частности, речь идет о расходах на еду, напитки и транспорт.

Отмечается, что эта страна известная своими красивыми пейзажами и высоким качеством жизни, однако также она имеет репутацию страны с высокой стоимостью жизни. Например, по данным Европейской комиссий, цены на алкоголь в Финляндии на 102% выше среднего по ЕС.

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Второю строчку в рейтинге заняла Мексика, где туристы тратят в среднем на 39 фунтов стерлингов (около 47 евро) больше запланированного, а третья строчка досталась Египту со средней дневной переплатой 36 фунтов стерлингов (около 43 евро).

10 стран, в которых путешественники тратят больше ожидаемого

Финляндия Мексика Египет Норвегия Япония Тунис Марокко Австрия Чехия Таиланд

Но есть и хорошие новости – также есть страны, где туристы тратят меньше, чем они планировали. Так, на Барбадосе туристы в день в среднем тратят на 76 фунтов стерлингов (около 91 евро) меньше, чем планировалось, в Гонконге – на 66 фунтов стерлингов (около 79 евро), а в Люксембурге – на 60 фунтов стерлингов (около 72 евро).

10 стран, в которых путешественники тратят меньше ожидаемого

Барбадос Гонконг Люксембург Австралия Новая Зеландия Ямайка Словакия Дания Канада США

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, насколько заранее стоит бронировать отпуск на 2025 год, чтобы максимально сэкономить.

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