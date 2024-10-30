Бюджет путешествия у большинства туристов обычно ограничен определенной суммой, которую они могут позволить себе потратить на отдыхе. Однако в некоторых странах риск выйти за лимиты своего бюджета намного выше.
Свежее исследование туристической компании Good Travel Management уствновила, что чаще всего британские туристы в итоге тратили больше денег в отпуске, чем планировалось, посещая Финляндию – в стреднем на 45 фунтов стерлингов (около 54 евро) в день сверх бюджета. В частности, речь идет о расходах на еду, напитки и транспорт.
Отмечается, что эта страна известная своими красивыми пейзажами и высоким качеством жизни, однако также она имеет репутацию страны с высокой стоимостью жизни. Например, по данным Европейской комиссий, цены на алкоголь в Финляндии на 102% выше среднего по ЕС.
Второю строчку в рейтинге заняла Мексика, где туристы тратят в среднем на 39 фунтов стерлингов (около 47 евро) больше запланированного, а третья строчка досталась Египту со средней дневной переплатой 36 фунтов стерлингов (около 43 евро).
10 стран, в которых путешественники тратят больше ожидаемого
- Финляндия
- Мексика
- Египет
- Норвегия
- Япония
- Тунис
- Марокко
- Австрия
- Чехия
- Таиланд
Но есть и хорошие новости – также есть страны, где туристы тратят меньше, чем они планировали. Так, на Барбадосе туристы в день в среднем тратят на 76 фунтов стерлингов (около 91 евро) меньше, чем планировалось, в Гонконге – на 66 фунтов стерлингов (около 79 евро), а в Люксембурге – на 60 фунтов стерлингов (около 72 евро).
10 стран, в которых путешественники тратят меньше ожидаемого
- Барбадос
- Гонконг
- Люксембург
- Австралия
- Новая Зеландия
- Ямайка
- Словакия
- Дания
- Канада
- США
Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, насколько заранее стоит бронировать отпуск на 2025 год, чтобы максимально сэкономить.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Названы самые доступные скрытые жемчужины мира для посещения в 2024 году: три из них в Европе
- Названы самые дешевые и самые дорогие для посещения страны мира
- Названы пять самых доступных городов Европы для любителей рождественских ярмарок
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.