Каникулы для животных: где можно оставить домашних питомцев на время отпуска (видео)

Кто-то берет животных в отпуск с собой, кто-то просит друзей навещать домашних любимцев в квартире, а кто-то пристраивает в специализированный отель.

Длинные каникулы для людей обычно превращаются в настоящий стресс для животных. Чтобы не отменять путешествия, украинцы ищут способы пристроить домашних любимцев, ведь не всегда есть возможность забрать животное с собой или попросить об одолжении родственников. Как обеспечить досуг животных и что делать, когда любимца тяжело оставить, выясняли журналисты ТСН.

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Один из вариантов пристроить домашнего любимца на время путешествия - это оставить его в одном из специализированных отелей, которые для западных стран уже давно не редкость, а в Украине пока только приобретают популярность.

Владельцы таких отелей говорят, что главное требование к животных, которых планируют оставить в них - чтобы они были вымыты, не проявляли агрессии и имели справку от ветеринара, подтверждающую, что животное здорово и имеет все необходимые прививки.

Владельцы заполняют анкету, сообщают о предпочтениях животного и оставляют корм, который не требует специальных условий хранения. Животных выгуливают, кормят по графику и угощают любимым лакомством.

Во время пребывания в таком отеле животные обычно остаются в отдельных "номерах" в базовой комплектации - мисочка, лежачок, ковер, пеленка и даже игрушки. Впрочем, пледик и игрушки все же рекомендуют приносить с собой, ведь запах дома помогает животному лучше адаптироваться.

Чаще всего в таких гостиницах оставляют собак. Номер для маленькой собаки в подобном отеле стоит обычно около 400 грн в сутки, для большой - 500 грн в сутки, для непородистых животных - скидки.

Аналогичный домик для кошек - 250 грн в сутки, однако их оставляют в отелях реже, ведь им труднее социализироваться. Поэтому владельцы котов все же стараются оставлять питомцев дома на время своего отпуска и просят соседей или друзей приходить с ними пообщаться. Ведь они не требуют того, чтобы их выгуливали, зато для котов важно внимание и ежедневное кормление.

Впрочем, есть такие путешественники, которые не могут представить поездку без своего четвероногого друга. Путешественница Кристина Масалова вообще нашла свою собаку Чапати на второй день полугодового путешествия в Индию. За несколько лет пес уже успел увидеть 14 стран и проехаться на всех возможных видах транспорта.

Опытная путешественница рассказывает, что только с самолетами бывают проблемы, ведь не все авиакомпании разрешают брать больших собак в салон, а некоторые даже не берут их в багажное отделение. Поэтому перед тем, как решить поехать с животным в отпуск, Кристина Масалова рекомендует внимательно изучить условия их перевозки.

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Например, в Америке в салон самолета можно взять даже большую собаку как животное для эмоциональной поддержки. Впрочем, для этого владелец животного должен предоставить справку от врача, которая подтверждает, что животное действительно ему нужно для того, чтобы преодолеть страх полета.

В целом для вывоза животного заграницу необходимо оформить целый ряд документов, а еще нужно быть готовым, что во время путешествия часто могут возникать непредвиденные ситуации. Поэтому решение поехать в путешествие с животныс должно быть взвешенным и ответственным.

Отметим, иногда попадаются и безответственные владельцы животных, которые решают взять их в путешествие без должной подготовки, а потом бросают своих питомцев прямо в аэропорту. Так, в начале 2018 года всю Украину тронула история голубоглазой кишечки из аэропорта Киева, которую хозяйка просто оставила там во время регистрации на рейс. К счастью, тогда животное быстро нашло себе новую семью. А вот кошке из аэропорта Харькова пришлось прождать несколько дней, прежде чем ее смогли забрать к себе неравнодушные граждане.