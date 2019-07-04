Первозданная природа Черниговщины: в поисках диких коников и кристально чистых голубых озер

Каждое лето я стараюсь выбираться на экскурсию выходного дня куда-то в новое место по Украине. Этот год не стал исключением. На этот раз я решила поехать в Черниговскую область – в природный парк «Беремицкое» на встречу с потомками диких коней тарпанов, а также испробовать на себе прозрачные воды Голубых озер. Поездкой в целом я осталась довольна, а потому спешу поделиться с вами своим опытом, пока еще лето в полном разгаре.

Что такое природный парк «Беремицкое»

Природный парк «Беремицкое» (Nature Park Beremytske) в Черниговской области открылся для посетителей в 2017 году, а его главная цель - возрождение дикой флоры и фауны украинской лесостепи. В течение нескольких лет до открытия здесь проводились активные работы по так называемому ревайлдингу – максимально возможному восстановлению экосистем в том виде, в котором они существовали на этой территории до массового уничтожения флоры и фауны в результате деятельности человека.

Условно парк делится на две части – дикую и облагороженную. На входе есть смотровая башня, на которую обязательно стоит подняться, чтобы осмотреть с высоты всю территорию парка.

Читайте такжеЗа приключениями на Днестровский каньон

В первую часть туристов пускают в сопровождении экскурсовода, все же природа дикая и нужно следить, чтобы человек не вмешивался в естественные процессы в экосистеме. Ходить здесь можно только по специальным тропинкам. И именно здесь можно встретить польских коников, косуль, зайцев, кабанов, муфлонов и других диких животных, свойственных для украинской лесостепи. Также на территории парка гнездятся около 80 видов птиц, в том числе хищных.

Во время прогулки по этой части парка также можно натолкнуться на множество подвесных деревянных мостов, копии древних скифских курганов и древнеславянских святилищ.

Все это сопровождается информационными стендами, потому экскурсия в итоге получается еще и познавательной.

На облагороженной части парка есть конюшня, музей диких котов и мини-зоопарк, где у всех животных тоже достаточно открытого пространства. Здесь можно встретить украинских серых коров, лосей, осликов, карликовых свинок и многих других одомашненных животных.

Читайте такжеОт экстрима на горных реках до этно-вечеринок на полонинах: отдыхаем на Яремчанщине насыщенно

Кроме того, на этой территории на большой поляне обустроено место для проведение различных тематических фестивалей и праздников, которые особенно активно проводятся тут в летнее время, плюс сентябрь. Потому если есть желание, можно «подогнать» свою поездку в парк под конкретное событие.

Также здесь расположены несколько деревянных домиков с удобствами (в том числе, телевизор и холодильник), где можно заночевать прямо на территории парка. В этой же части выделено место под мангалы и палатки (однако употребление алкоголя здесь не приветствуют). Есть здесь и пакетные предложения. Особенно это удобно для тех туристов, которые хотят отправиться с утра пораньше на тематическую экскурсию по парку, например, орнитологическую.

К слову, об экскурсиях по парку «Беремицкое». Здесь их несколько вариантов. Самый популярный, на который попали и мы – обзорный на полтора часа, длиной примерно 2 километра. Проводится круглый год. Стоимость – от 80 гривень, варьируется в зависимости от количества человек в группе. Можно заказать более продолжительные тематические экскурсии – но здесь уже будут оговариваться индивидуальные условия.

Обычный же входной билет в парк стоит 30 гривень для детей и 50 гривень для взрослых. На каждую дополнительную локацию – мини-зоопарк, конюшню, музей кота вместе с информационным центром, где можно узнать много интересной информации и испытать виртуальный тур по заповеднику – билеты покупаются дополнительно. Это стоит сделать заранее на входе в парк. Там же можно купить разную сувенирную продукцию, напитки и перекусить, а также арендовать велосипед. Перед поездкой в парк лучше связаться с администрацией заранее на официальном сайте. Всю подробную информацию о природном парке «Беремицкое» можно узнать по ссылке.

И еще один момент по поводу посещения парка «Беремицкое», который обязательно нужно учесть. Так как его цель – минимальное вмешательство в экосистему, стоит быть морально готовым, что по земле здесь бегает множество насекомых, в том числе муравьев самых разнообразных видов, которые так и будут норовить на вас взобраться. К тому же нужно внимательно следить, чтоб не влезть в муравейник или осиное гнездо. По парку, благодаря большому количеству растительности, также летает немало насекомых. Траву здесь не косят и повсюду много песка-земли. К счастью, хотя бы ядовитых змей нет.

Потому и одежда с обувью у вас должна быть соответствующая. Лучше всего подходят высокие походные ботинки и заправленные в них длинные штаны. Однако и обычные кроссовки с джинсами тоже подойдут. А вот от босоножек и шлепок стоит точно отказаться, как и от коротких шорт или юбок. Если же попадете сюда в дождливую или снежную погоду, лучше брать то, что не жалко, ведь тогда легко испачкаться. В жаркую погоду также лучше иметь при себе головной убор, чтобы избежать солнечного удара.

Знаменитые животные парка «Беремицкое»

А теперь расскажем немного подробнее о некоторых здешних жильцах. Парк природы «Беремицкое» в первую очередь гордится своим полудиким табуном польских коников - их здесь уже более 20, и у них периодически появляются малыши. Считается, что эта порода наиболее близка к вымершим диким европейским коням тарпанам.

В парке они живут почти в диких условиях. За животными здесь приглядывают, но вмешиваются лишь в крайних случаях. Туристы могут ходить на экскурсию по разрешенным тропам, смотреть на коников, но трогать их нельзя.

Впрочем, сколько не предупреждала нас перед началом прогулки экскурсовод, что контактировать с животными нельзя, что они дикие и опасаются людей, но стоило нам ступить за ворота, коники дружелюбно ринулись в сторону группы туристов.

К слову, работники парка отмечают, что роль польских коников в восстановлении здешней природы чрезвычайно велика. Ведь издавна табуны диких животных, питающихся растительной пищей и способных преодолевать большие расстояния, принимали активное участие в засевании территории, если вы понимаете, о чем я.

Пожалуй, коники – это единственные жители дикой части парка, которые легко встречаются на пути туристам. Остальные – более пугливые, а потому для того, чтобы их разглядеть – нужно иметь при себе бинокль и запастись терпением. Например, мы пару раз видели вдалеке косуль, но, кажется, они чуяли нас метров за 100 и сразу же кидались бежать прочь вглубь леса.

Еще одни знаменитые жители «Беремицкого» - юные лосята. Сейчас здесь обитают два малыша - мальчик Аслан, рожденный примерно в середине 2018 года, и девочка Ева, появившаяся на свет весной 2019 года. На момент нашего визита, в середине июня, она была еще совсем крохой и ее все еще выкармливали молоком из бутылочки.

Оба лосенка, увы, остались без родителей и были обречены, если бы их не нашли. А все из-за браконьеров, которые все еще ради забавы и самоутверждения активно истребляют лосей. Более того, наше Минэкологии уже столько бьется за то, чтобы этих животных внесли в Красную книгу Украины, но постоянно наталкивается на мощное сопротивление.

Читайте такжеУникальный необитаемый остров, удивительная Аскания-Нова и яркие гастро-туры: чем Херсонщина готова удивлять туристов

А ведь лоси – по натуре очень доверчивые животные, они легко идут на контакт с людьми и потому становятся легкой добычей. Да еще и зрение у них не самое лучшее, потому они так часто попадают под машины.

К слову, имена обоим малышам выбрали неслучайно – они так или иначе связаны со спасителями животных. В первом случае, животное назвали в честь лесника по имени Аслан, который его нашел, во втором – в честь села Евминка, жители которого подобрали еле живую совсем маленькую лосиху.

В природу лосята из «Беремицкого» уже не смогут вернуться, так как они уже сильно привыкли к людям и их некому научить выживать в природе. Однако в парке для них создали хорошие условия - с просторной площадью для практически свободного выпаса.

Читайте такжеВозрожденный остров Ермаков: уникальная экологическая лаборатория и туристическая надежда дельты Дуная

А еще здесь надеются, что со временем зверушки смогут подружиться и создать настоящую лосиную семью. И, возможно, уже их детей смогут воспитать таким образом, чтоб они смогли вернуться в дикую природу.

Еще одной достопримечательностью парка «Беремицкое» является его конюшня, куда можно пойти на экскурсию. Лошадок можно погладить, а также договориться о прогулке или полноценном уроке верховой езды. Все кони очень добрые и приученные к людям, потому бояться нечего.

Главной звездой здесь является конь Мориц норикийской породы. Я, например, впервые увидела лошадь масти далматинец. Норикийцы - довольно мощные, хоть и сравнительно невысокие кони, в наши дни используются в первую очередь для верховой езды.

Еще в конюшнях Беремицкого привлекают внимание дюльменские пони, дикие кони родом из Германии. Что меня поразило, визуально они как большие лошади, а никак не пони. Их тоже используют для верховой езды и для иппотерапии, но больше для детей и подростков, ведь рост этих лошадей до 140 сантиметров.

Оба вида лошадей - довольно редкие. В разное время они находились на грани вымирания, но их удалось сохранить и даже увеличить популяцию. В «Беремицком» они тоже жеребят приводят.

Если говорить о ценах, то разовое занятие по верховой езде здесь стоит 80 гривень для детей и 120 гривень для взрослых. Есть абонементы на 5 занятий за 600 гривень и на 10 за 1000 гривень. Также можно заказать прогулку по лесу в сопровождении инструктора за 150 гривень. Однако это доступно только для тех посетителей, который уже умеют хоть немного держаться в седле. Кроме того, в парке можно заказать прокат кареты.

Как добраться до парка «Беремицкое»

Парк «Беремицкое» расположен примерно в 60 километрах от Киева, если ехать с Дарницы. Разумеется, лучше всего ехать своим авто – тогда на дорогу уйдет чуть больше часа, нужно будет ехать по трассе Т1008. Еще один вариант – поехать на машине по трассе М01 через Семиполки и Козелец, однако тогда дорога будет чуточку дольше – более 80 километров.

К слову, в случае с поездкой на собственном авто, у вас будет возможность по пути заехать в Национальный природный парк «Залесье» или же остановиться на отдых на реке Десна, которая проходит недалеко от трассы вдоль всего маршрута.

Читайте такжеПо Украине своим ходом: как попасть в разные уголки страны, если у вас нет машины

В принципе, туда реально добраться из Киева своим ходом - автобусом от станции Дарница до города Остер (стоимость проезда - около 80 грн в один конец, ехать полтора часа) и еще 6 км пешком или на попутке до парка. Важно ознакомиться с расписанием автобусов заранее и купить билеты онлайн. Также важно приходить на остановку примерно за полчаса до отправления, чтобы наверняка уехать и желательно сидя.

Мы же ездили на разведку с экскурсией из Киева, которая помимо поездки в парк «Беремицкое» также охватывала поездку на Голубые озера на Черниговщине практически у границы с Беларусью, которые туристические компании гордо окрестили «Украинскими Мальдивами». От парка до них ехать еще около 150 километров по трассе E95/М01.

Вообще, подобные экскурсии отлично спасают тех туристов, у которых нет собственного автотранспорта, а добираться на автобусе своим ходом они не хотят. Однако есть у них и один существенный минус – так как они чаще всего охватывают сразу несколько пунктов на маршруте, посещение каждого из них является скорее ознакомительным. А ведь в некоторых местах хочется задержаться подольше. Нам, например, катастрофически не хватило 2,5 часов в парке «Беремицкое» и 3 часов на Голубых озерах.

Заезд на Голубые озера

Если время позволяет, можно организовать себе двухдневный тур самостоятельно - с заездом в заповедник «Залесье», парк «Беремицкое» и на Голубые озера. Ночевать можно либо в «Беремицком», стоимость аренды домика на двоих-троих человек летом 2019 года составляла 1200 гривень за один день. Также можно арендовать палатку в самом парке – за 600 гривень можно взять шестиместную палатку, или же заплатить 100 гривень за место в шестиместной палатке.

Или же можно заночевать «дикарем» прямо на Голубых озерах. Местность там и правда очень красивая, в солнечную погоду озера действительно голубые, а вода в них настолько прозрачная, что можно увидеть свои ноги на глубине. Всего там три озера.

Первое – самое облагороженное, там даже есть что-то похожее на базу отдыха, правда, в «лучших» традициях не самого цивилизованного отдыха – рестораном-монополистом со всеми вытекающими последствиями (цены, скорость обслуживания, вкус еды), арендой плавсредств, катаниями на «бананах» и даже сценой для выступления музыкантов. С другой стороны, там есть хотя бы минимальные удобства – домики для ночевки, санузел, душ.

Однако, что нам очень не понравилось здесь – посреди дня из этой базы на весь лес гремела музыка. И тут даже дело не в том, что музыка эта была довольно низкого качества, а в том, что в лес люди, в первую очередь, выбираются за тишиной и покоем. Я уже не говорю о том, что такие шумы плохо влияют на жизнь здешней дикой природы.

Чуть дальше есть второе озеро – оно самое оптимальное для тех, кто хочет хоть каких-то удобств, но чтоб отдых был более диким, не похожим на популярный постсоветский морской курорт. Здесь есть также несколько беседок для пикников, примитивный туалет без умывальника и один ларек с чипсами, печеньками, безалкогольными и слабоалкогольными напитками. Также там есть лоток с хот-догами, но мы все же не рискнули их попробовать. Нас от голодной смерти спасла местная бабушка, которая регулярно носит к озерам домашние печеные пирожки – с фруктово-ягодными или картофельными начинками, но без мяса, все же жарко. Вывод: на озера лучше ехать со своими запасами еды и воды.

До третьего озера мы не дошли – не хватило времени, однако говорят, что оно самое дикое и наименее людное. Однако есть и минус – если верить отзывам в интернете, оно и самое грязное.

Если ехать на Голубые озера сразу из Киева на собственном транспорте - расстояние составит около 220 километров, нужно будет ехать по трассе М01. Также можно попробовать доехать на автобусе - ближайший населенный пункт село Олешня, от которого до озер всего 4 километра. Однако стоит учесть, что на дорогу придется потратить прилично времени - так как из Киева прямых рейсовых автобусов до Олешни нет, придется делать пересадку в Чернигове, а это всегда потеря времени и дополнительные расходы. Также в Олешне есть пригородный железнодорожный вокзал, через который два раза в день проходит электричка на Чернигов.

***

Украина – страна с невероятной природой, которая настолько отличается друг от друга в разных регионах, что кажется, будто ты находишься в совершенно разных природных зонах. И для того, чтобы объездить ее всю, понадобиться не один год. Не ленитесь периодически выбираться путешествовать по Украине хотя бы на день-два, ведь нашей стране правда есть чем удивлять! Удачных вам открытий!

Марина Григоренко