Первозданная природа Черниговщины: в поисках диких коников и кристально чистых голубых озер
В летнее время нас особенно тянет путешествовать. Когда нет возможности поехать в большой отпуск, мы изо всех сил стараемся вырваться из привычного города хотя бы на выходные. Если вы из тех, кого привлекает отдых среди дикой природы, советуем обратить внимание на соседнюю Черниговщину. Это и парк «Беремицкое», где удалось воссоздать природные условия, существовавшие на этих землях сотни веков назад, и знаменитые Голубые озера с кристально чистой водой. А УНИАН.Туризм расскажет, как туда лучше всего добираться из Киева.
Каждое лето я стараюсь выбираться на экскурсию выходного дня куда-то в новое место по Украине. Этот год не стал исключением. На этот раз я решила поехать в Черниговскую область – в природный парк «Беремицкое» на встречу с потомками диких коней тарпанов, а также испробовать на себе прозрачные воды Голубых озер. Поездкой в целом я осталась довольна, а потому спешу поделиться с вами своим опытом, пока еще лето в полном разгаре.
Что такое природный парк «Беремицкое»
Природный парк «Беремицкое» (Nature Park Beremytske) в Черниговской области открылся для посетителей в 2017 году, а его главная цель - возрождение дикой флоры и фауны украинской лесостепи. В течение нескольких лет до открытия здесь проводились активные работы по так называемому ревайлдингу – максимально возможному восстановлению экосистем в том виде, в котором они существовали на этой территории до массового уничтожения флоры и фауны в результате деятельности человека.
Условно парк делится на две части – дикую и облагороженную. На входе есть смотровая башня, на которую обязательно стоит подняться, чтобы осмотреть с высоты всю территорию парка.
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В первую часть туристов пускают в сопровождении экскурсовода, все же природа дикая и нужно следить, чтобы человек не вмешивался в естественные процессы в экосистеме. Ходить здесь можно только по специальным тропинкам. И именно здесь можно встретить польских коников, косуль, зайцев, кабанов, муфлонов и других диких животных, свойственных для украинской лесостепи. Также на территории парка гнездятся около 80 видов птиц, в том числе хищных.
Во время прогулки по этой части парка также можно натолкнуться на множество подвесных деревянных мостов, копии древних скифских курганов и древнеславянских святилищ.
Все это сопровождается информационными стендами, потому экскурсия в итоге получается еще и познавательной.
На облагороженной части парка есть конюшня, музей диких котов и мини-зоопарк, где у всех животных тоже достаточно открытого пространства. Здесь можно встретить украинских серых коров, лосей, осликов, карликовых свинок и многих других одомашненных животных.
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Кроме того, на этой территории на большой поляне обустроено место для проведение различных тематических фестивалей и праздников, которые особенно активно проводятся тут в летнее время, плюс сентябрь. Потому если есть желание, можно «подогнать» свою поездку в парк под конкретное событие.
Также здесь расположены несколько деревянных домиков с удобствами (в том числе, телевизор и холодильник), где можно заночевать прямо на территории парка. В этой же части выделено место под мангалы и палатки (однако употребление алкоголя здесь не приветствуют). Есть здесь и пакетные предложения. Особенно это удобно для тех туристов, которые хотят отправиться с утра пораньше на тематическую экскурсию по парку, например, орнитологическую.
К слову, об экскурсиях по парку «Беремицкое». Здесь их несколько вариантов. Самый популярный, на который попали и мы – обзорный на полтора часа, длиной примерно 2 километра. Проводится круглый год. Стоимость – от 80 гривень, варьируется в зависимости от количества человек в группе. Можно заказать более продолжительные тематические экскурсии – но здесь уже будут оговариваться индивидуальные условия.
Обычный же входной билет в парк стоит 30 гривень для детей и 50 гривень для взрослых. На каждую дополнительную локацию – мини-зоопарк, конюшню, музей кота вместе с информационным центром, где можно узнать много интересной информации и испытать виртуальный тур по заповеднику – билеты покупаются дополнительно. Это стоит сделать заранее на входе в парк. Там же можно купить разную сувенирную продукцию, напитки и перекусить, а также арендовать велосипед. Перед поездкой в парк лучше связаться с администрацией заранее на официальном сайте. Всю подробную информацию о природном парке «Беремицкое» можно узнать по ссылке.
И еще один момент по поводу посещения парка «Беремицкое», который обязательно нужно учесть. Так как его цель – минимальное вмешательство в экосистему, стоит быть морально готовым, что по земле здесь бегает множество насекомых, в том числе муравьев самых разнообразных видов, которые так и будут норовить на вас взобраться. К тому же нужно внимательно следить, чтоб не влезть в муравейник или осиное гнездо. По парку, благодаря большому количеству растительности, также летает немало насекомых. Траву здесь не косят и повсюду много песка-земли. К счастью, хотя бы ядовитых змей нет.
Потому и одежда с обувью у вас должна быть соответствующая. Лучше всего подходят высокие походные ботинки и заправленные в них длинные штаны. Однако и обычные кроссовки с джинсами тоже подойдут. А вот от босоножек и шлепок стоит точно отказаться, как и от коротких шорт или юбок. Если же попадете сюда в дождливую или снежную погоду, лучше брать то, что не жалко, ведь тогда легко испачкаться. В жаркую погоду также лучше иметь при себе головной убор, чтобы избежать солнечного удара.
Знаменитые животные парка «Беремицкое»
А теперь расскажем немного подробнее о некоторых здешних жильцах. Парк природы «Беремицкое» в первую очередь гордится своим полудиким табуном польских коников - их здесь уже более 20, и у них периодически появляются малыши. Считается, что эта порода наиболее близка к вымершим диким европейским коням тарпанам.
В парке они живут почти в диких условиях. За животными здесь приглядывают, но вмешиваются лишь в крайних случаях. Туристы могут ходить на экскурсию по разрешенным тропам, смотреть на коников, но трогать их нельзя.
Впрочем, сколько не предупреждала нас перед началом прогулки экскурсовод, что контактировать с животными нельзя, что они дикие и опасаются людей, но стоило нам ступить за ворота, коники дружелюбно ринулись в сторону группы туристов.
К слову, работники парка отмечают, что роль польских коников в восстановлении здешней природы чрезвычайно велика. Ведь издавна табуны диких животных, питающихся растительной пищей и способных преодолевать большие расстояния, принимали активное участие в засевании территории, если вы понимаете, о чем я.
Пожалуй, коники – это единственные жители дикой части парка, которые легко встречаются на пути туристам. Остальные – более пугливые, а потому для того, чтобы их разглядеть – нужно иметь при себе бинокль и запастись терпением. Например, мы пару раз видели вдалеке косуль, но, кажется, они чуяли нас метров за 100 и сразу же кидались бежать прочь вглубь леса.
Еще одни знаменитые жители «Беремицкого» - юные лосята. Сейчас здесь обитают два малыша - мальчик Аслан, рожденный примерно в середине 2018 года, и девочка Ева, появившаяся на свет весной 2019 года. На момент нашего визита, в середине июня, она была еще совсем крохой и ее все еще выкармливали молоком из бутылочки.
Оба лосенка, увы, остались без родителей и были обречены, если бы их не нашли. А все из-за браконьеров, которые все еще ради забавы и самоутверждения активно истребляют лосей. Более того, наше Минэкологии уже столько бьется за то, чтобы этих животных внесли в Красную книгу Украины, но постоянно наталкивается на мощное сопротивление.
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А ведь лоси – по натуре очень доверчивые животные, они легко идут на контакт с людьми и потому становятся легкой добычей. Да еще и зрение у них не самое лучшее, потому они так часто попадают под машины.
К слову, имена обоим малышам выбрали неслучайно – они так или иначе связаны со спасителями животных. В первом случае, животное назвали в честь лесника по имени Аслан, который его нашел, во втором – в честь села Евминка, жители которого подобрали еле живую совсем маленькую лосиху.
В природу лосята из «Беремицкого» уже не смогут вернуться, так как они уже сильно привыкли к людям и их некому научить выживать в природе. Однако в парке для них создали хорошие условия - с просторной площадью для практически свободного выпаса.
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А еще здесь надеются, что со временем зверушки смогут подружиться и создать настоящую лосиную семью. И, возможно, уже их детей смогут воспитать таким образом, чтоб они смогли вернуться в дикую природу.
Еще одной достопримечательностью парка «Беремицкое» является его конюшня, куда можно пойти на экскурсию. Лошадок можно погладить, а также договориться о прогулке или полноценном уроке верховой езды. Все кони очень добрые и приученные к людям, потому бояться нечего.
Главной звездой здесь является конь Мориц норикийской породы. Я, например, впервые увидела лошадь масти далматинец. Норикийцы - довольно мощные, хоть и сравнительно невысокие кони, в наши дни используются в первую очередь для верховой езды.
Еще в конюшнях Беремицкого привлекают внимание дюльменские пони, дикие кони родом из Германии. Что меня поразило, визуально они как большие лошади, а никак не пони. Их тоже используют для верховой езды и для иппотерапии, но больше для детей и подростков, ведь рост этих лошадей до 140 сантиметров.
Оба вида лошадей - довольно редкие. В разное время они находились на грани вымирания, но их удалось сохранить и даже увеличить популяцию. В «Беремицком» они тоже жеребят приводят.
Если говорить о ценах, то разовое занятие по верховой езде здесь стоит 80 гривень для детей и 120 гривень для взрослых. Есть абонементы на 5 занятий за 600 гривень и на 10 за 1000 гривень. Также можно заказать прогулку по лесу в сопровождении инструктора за 150 гривень. Однако это доступно только для тех посетителей, который уже умеют хоть немного держаться в седле. Кроме того, в парке можно заказать прокат кареты.
Как добраться до парка «Беремицкое»
Парк «Беремицкое» расположен примерно в 60 километрах от Киева, если ехать с Дарницы. Разумеется, лучше всего ехать своим авто – тогда на дорогу уйдет чуть больше часа, нужно будет ехать по трассе Т1008. Еще один вариант – поехать на машине по трассе М01 через Семиполки и Козелец, однако тогда дорога будет чуточку дольше – более 80 километров.
К слову, в случае с поездкой на собственном авто, у вас будет возможность по пути заехать в Национальный природный парк «Залесье» или же остановиться на отдых на реке Десна, которая проходит недалеко от трассы вдоль всего маршрута.
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В принципе, туда реально добраться из Киева своим ходом - автобусом от станции Дарница до города Остер (стоимость проезда - около 80 грн в один конец, ехать полтора часа) и еще 6 км пешком или на попутке до парка. Важно ознакомиться с расписанием автобусов заранее и купить билеты онлайн. Также важно приходить на остановку примерно за полчаса до отправления, чтобы наверняка уехать и желательно сидя.
Мы же ездили на разведку с экскурсией из Киева, которая помимо поездки в парк «Беремицкое» также охватывала поездку на Голубые озера на Черниговщине практически у границы с Беларусью, которые туристические компании гордо окрестили «Украинскими Мальдивами». От парка до них ехать еще около 150 километров по трассе E95/М01.
Вообще, подобные экскурсии отлично спасают тех туристов, у которых нет собственного автотранспорта, а добираться на автобусе своим ходом они не хотят. Однако есть у них и один существенный минус – так как они чаще всего охватывают сразу несколько пунктов на маршруте, посещение каждого из них является скорее ознакомительным. А ведь в некоторых местах хочется задержаться подольше. Нам, например, катастрофически не хватило 2,5 часов в парке «Беремицкое» и 3 часов на Голубых озерах.
Заезд на Голубые озера
Если время позволяет, можно организовать себе двухдневный тур самостоятельно - с заездом в заповедник «Залесье», парк «Беремицкое» и на Голубые озера. Ночевать можно либо в «Беремицком», стоимость аренды домика на двоих-троих человек летом 2019 года составляла 1200 гривень за один день. Также можно арендовать палатку в самом парке – за 600 гривень можно взять шестиместную палатку, или же заплатить 100 гривень за место в шестиместной палатке.
Или же можно заночевать «дикарем» прямо на Голубых озерах. Местность там и правда очень красивая, в солнечную погоду озера действительно голубые, а вода в них настолько прозрачная, что можно увидеть свои ноги на глубине. Всего там три озера.
Первое – самое облагороженное, там даже есть что-то похожее на базу отдыха, правда, в «лучших» традициях не самого цивилизованного отдыха – рестораном-монополистом со всеми вытекающими последствиями (цены, скорость обслуживания, вкус еды), арендой плавсредств, катаниями на «бананах» и даже сценой для выступления музыкантов. С другой стороны, там есть хотя бы минимальные удобства – домики для ночевки, санузел, душ.
Однако, что нам очень не понравилось здесь – посреди дня из этой базы на весь лес гремела музыка. И тут даже дело не в том, что музыка эта была довольно низкого качества, а в том, что в лес люди, в первую очередь, выбираются за тишиной и покоем. Я уже не говорю о том, что такие шумы плохо влияют на жизнь здешней дикой природы.
Чуть дальше есть второе озеро – оно самое оптимальное для тех, кто хочет хоть каких-то удобств, но чтоб отдых был более диким, не похожим на популярный постсоветский морской курорт. Здесь есть также несколько беседок для пикников, примитивный туалет без умывальника и один ларек с чипсами, печеньками, безалкогольными и слабоалкогольными напитками. Также там есть лоток с хот-догами, но мы все же не рискнули их попробовать. Нас от голодной смерти спасла местная бабушка, которая регулярно носит к озерам домашние печеные пирожки – с фруктово-ягодными или картофельными начинками, но без мяса, все же жарко. Вывод: на озера лучше ехать со своими запасами еды и воды.
До третьего озера мы не дошли – не хватило времени, однако говорят, что оно самое дикое и наименее людное. Однако есть и минус – если верить отзывам в интернете, оно и самое грязное.
Если ехать на Голубые озера сразу из Киева на собственном транспорте - расстояние составит около 220 километров, нужно будет ехать по трассе М01. Также можно попробовать доехать на автобусе - ближайший населенный пункт село Олешня, от которого до озер всего 4 километра. Однако стоит учесть, что на дорогу придется потратить прилично времени - так как из Киева прямых рейсовых автобусов до Олешни нет, придется делать пересадку в Чернигове, а это всегда потеря времени и дополнительные расходы. Также в Олешне есть пригородный железнодорожный вокзал, через который два раза в день проходит электричка на Чернигов.
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Украина – страна с невероятной природой, которая настолько отличается друг от друга в разных регионах, что кажется, будто ты находишься в совершенно разных природных зонах. И для того, чтобы объездить ее всю, понадобиться не один год. Не ленитесь периодически выбираться путешествовать по Украине хотя бы на день-два, ведь нашей стране правда есть чем удивлять! Удачных вам открытий!
Марина Григоренко