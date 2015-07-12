Тернопольская милиция удвоила количество патрулей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил врио начальника областной милиции Казимир Попиль.

«В связи с обострением ситуации в Закарпатской области с целью избежания провокаций личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Было вдвое увеличено количество патрулей с целью недопущения провокаций на территории области и областного центра», – сказал он.

Читайте также"Правый сектор" заявляет об организации блокпостов и снабжение боеприпасов окруженным в МукачевоПри этом Попиль добавил, что весь личный состав остается на Тернопольщине.

"Ни руководители, ни личный состав тернопольской милиции никаких приказов о проведении тех или иных действий на территории Закарпатской области не получали. Мы занимаемся охраной порядка и стабилизацией ситуации. Продолжаем выполнять свои основные задачи, предусмотренные законом о милиции, то есть защищать здоровье и безопасность граждан и общественные ценности", – сказал Попиль.

Как сообщал УНИАН, 11 июля вечером и сегодня представители "Правого сектора" и его сторонники дважды в Тернополе пикетировали областное управление милиции, требуя отставки министра внутренних дел Арсена Авакова в связи с событиями 11 июля в Мукачево.