Платформа планирует побудить пользователей смотреть рекламу или перейти на платную версию YouTube Premium.

YouTube начал инициативу борьбы с блокировкой рекламы среди пользователей на своей платформе по всему миру.

Как сообщает издание The Verge, платформа "начала глобальные усилия", чтобы побудить пользователей смотреть рекламу или перейти на платную версию YouTube Premium.

В YouTube подтвердили, что они отключали видео для пользователей с блокировщиками рекламы еще в июне, но менеджер по коммуникациям YouTube Кристофер Лотон назвал это лишь "небольшим глобальным экспериментом".

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Впрочем, теперь YouTube расширил эти усилия и за последние несколько недель все больше пользователей с установленными блокировщиками рекламы обнаружили, что не могут смотреть видео на платформе.

В YouTube отметили, что использование блокировщиков рекламы нарушает условия обслуживания платформы и добавили, что реклама поддерживает создателей контента и позволяет предоставлять доступ к видеороликам миллионам пользователей.

Видеоплатформа YouTube - последние новости

Еще в июне 2023 года YouTube тестировал новый тип ограничений, который имел усложнить жизнь пользователям с блокировщиками рекламы. Тогда сообщалось, что видеоплеер прекратит работу через три видео, если пользователь продолжит смотреть ролики с включенным AdBlock.

В сентябре Google представил новое бесплатное приложение для редактирования видеороликов для смартфонов и планшетов на Android-YouTube Create. Его уже можно загрузить в Google Play Store. Бета-версия приложения пока доступна для пользователей из США, Великобритании, Франции и Германии, Южной Кореи и Индонезии.

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