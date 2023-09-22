На этом этапе компания собирает отзывы о новом продукте, продолжает добавлять новые функции и работать над улучшением приложения.

Google презентовала новое бесплатное приложение для редактирования видео для смартфонов и планшетов на Android – YouTube Create. Его уже можно загрузить в Google Play Store, однако пока воспользоваться им в Украине не получится.

Бета-версия приложения пока доступна для пользователей из США, Великобритании, Франции и Германии, Южной Кореи и Индонезии. Со временем этот список стран будет расширен.

"YouTube Create в настоящее время доступен только на Android, а поддержка iOS появится в 2024 году. Вскоре мы планируем развернуть YouTube Create для других стран и устройств", – объявили в компании.

Как говорится в сообщении сообщества Google, на этом этапе компания собирает отзывы о новом продукте, продолжает добавлять новые функции и работать над улучшением приложения.

Что уже может видеоредактор YouTube Create

В YouTube Create уже доступен ряд основных функций для редактирования видео. В частности, очистка звука (можно убрать нежелательные фоновые шумы), добавление автоматических субтитров (пока доступны только английский и испанский язык).

Также в приложении можно добавить различные фильтры, эффекты и переходы, чтобы сделать видео более яркими.

Доступна и картотека бесплатной музыка и звуковых эффектов, которые можно свободно использовать даже в видео, которые будут монетизироваться.

Видео, созданные через YouTube Create, можно сразу загрузить на свой канал в YouTube.

Короткие видео на YouTube

С 14 июля 2021 года украинским пользователям YouTube стала доступна новая функция платформы – короткие видео YouTube Shorts. В декабре 2021 года видеохостинг YouTube запустил в Украине программу монетизации коротких видео YouTube Shorts Fund, обещая авторам видео ежемесячный заработок от 100 до 10 тысяч долларов.

Как сообщало издание The Verge со ссылкой на сотрудников YouTube, в компании обеспокоены тем, что раздел Shorts, запущенный как ответ популярному TikTok, в конечном итоге может привести к краху компании.

Короткие видео, которые не позволяют показывать много рекламы, сегодня постепенно вытесняют на платформе длинные, которые приносили прибыль компании последние почти 20 лет.

В течение последних трех кварталов подряд доходы YouTube от рекламы снижались.

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