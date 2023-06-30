Вскоре видеохостинг позволит просмотреть без рекламы только три ролика.

YouTube тестирует новый тип ограничений, усложняющий жизнь пользователям с блокировщиками рекламы вроде AdBlock. Вскоре сервис позволит просмотреть без рекламы только три ролика.

Сообщения об этом появились на Reddit. В них говориться, что видеоплеер прекратит работу через три видео, если пользователь продолжит смотреть ролики с включенным AdBlock.

В ответ предлагается либо отключить блокировщик, чтобы смотреть ролики с рекламой, либо оформить подписку YouTube Premium. В последнем случае можно будет смотреть ролики без рекламы.

Видео дня

Сам YouTube уже подтвердил, что проводят "небольшой эксперимент по всему миру". Видимо, функцию скоро раскрутят для всех пользователей без подписки.

Отметим, что это не первый эксперимент YouTube по запрету блокировщиков рекламы. Предыдущий эксперимент блокировал просмотр сразу после обнаружения AdBlock.

В последние пару лет за YouTube можно заметить определенный застой. Самый главный в мире видеохостинг вносит не так много функциональных изменений, акцентируя основное внимание на монетизации платформы. Так, например, недавно YouTube сделал платным доступ к видеороликам в высоком качестве.

В США подписка YouTube Premium стоит $12 в месяц. Она отключает всю рекламу на сервисе, открывает фоновое прослушивание в основном YouTube-клиенте, а также активирует доступ к офлайн-загрузкам.

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