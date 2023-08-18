Ранее в этом году производитель отправил его "на пенсию", однако теперь изменил свое решение.

Xiaomi регулярно обновляет свой список EOS (End of Support) – туда попадают смартфоны, которые больше не будут получать апдейты системы. Пару месяцев назад компания внесла в него популярную модель серии Redmi Note, однако неожиданно изменила свое решение.

Так, из "черного списка" был удален Redmi Note 9 Pro – его владельцы начали получать предыдущие обновления, а затем новый патч безопасности, сообщает портал XiaomiUI.

Таким образом владельцы Redmi Note 9 Pro также могут рассчитывать на MIUI 15, которая будет выходить весь следующий год. Ожидается, что основной упор в новой ОС будет сделан на повышении производительности и конфиденциальности.

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Всего с начала 2023 года Xiaomi программно отменила более 30 своих гаджетов. Недавно компания "похоронила" Redmi 10X/10X 4G, Redmi 10X Pro, POCO F2 Pro, и другие популярные модели.

Стоит ли брать Redmi Note 9 Pro в 2023 году

У выпущенного в мае 2020 года смартфона есть огромный 6,67-дюймовый IPS-экран, процессор Mediatek Helio G90T, квадрокамера (64+8+5+2 мегапикселей) и большая батарея емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт – не самые плохие характеристики, особенно для ценника в 6000 грн.

А уже в мае этого года были представлены смартфоны серии Redmi Note 12. "Прошка" же получила все тот же 6,67-дюймовый, но теперь AMOLED экран, процессор MediaTek Dimensity 1080, основную камера Sony IMX766 на 50 Мп и быструю зарядку 67 Вт.

Ранее в этом месяце Xiaomi представила на рынке один из самых дешевых смартфонов. У новинки оптимальный процессор Snapdragon 4 Gen 2, экран на 6,79" и основной датчик на 50 Мп – и все это по цене дешевле 5000 грн.

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