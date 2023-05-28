Xiaomi Mi Note 10 Lite и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi обновила перечень смартфонов, перешедших в статус EOS (End of Support). Это значит, что с их выхода прошло уже более двух лет, и новых обновлений они уже не получат.

В перечень устаревших моделей включены Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9S Pro и Redmi Note 9S Pro Max.

Включение в перечень EOS означает, что смартфоны больше не будут получать никакие обновления – ни интерфейса MIUI, ни Android, ни безопасности. Это означает, что в системе смартфонов могут быть обнаружены уязвимости, которые не будут исправлены, что может привести к угрозе сохранности данных пользователей.

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В то же время отмечается, что если разработка обновлений уже была начата для какой-либо из этих моделей, устройство обязательно их получит.

В прошлом месяце Xiaomi признала устаревшими Xiaomi Mi 10s, Xiaomi 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro и K40 Pro+. Всего суммарно с начала 2023 года китайская компания программно "отменила" 25 устройств.

Что будет со смартфоном, если его не обновлять

Главная цель обновлений ПО – наличие новых функций, внешние изменения и исправления существующих ошибок в работе смартфона. Обновления могут быть разными: от простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Как правило, бесполезных обновлений не бывает, поэтому вне зависимости от масштабов обновления игнорировать их не рекомендуется. УНИАН рассказывал, что будет, если этого не делать.

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