Она позволяла смотреть видео с YouTube с выключенным экраном без подписки YouTube Premium.

Недавно Xiaomi выпустила новый апдейт для всей версий ОС, начиная с MIUI 12 и новой HyperOS. Однако, вместе с новыми функциями обновление лишит пользователей одной популярной услуги.

Как пишет портал Android Authority, компания удалила функцию воспроизведения плеера YouTube на заблокированном экране. До этого пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco могли юзать главную особенность премиальной подписки на ютуб совершенно бесплатно.

Вероятно, Xiaomi пошла на такой шаг, чтобы не портить отношения с Google. Как отмечается, фича "Воспроизводить звук когда экран выключен" впервые появилась в MIUI 12 и позволяла до сих пор слушать аудио в фоновом режиме из любых приложений – в том числе для видео с YouTube. В свою очередь Google предлагает такую возможность в рамках ежемесячной подписки за $13,99.

Видео дня

Теперь людям остается либо смириться и купить подписку, либо пользоваться сторонними инструментами. Либо же оставить смартфон на старой версии ПО.

Ранее в этом месяце Xiaomi объявила о начале развертывания новой оболочки HyperOS для европейских пользователей. В списке не только смартфоны, но также планшеты и носимые устройства.

А в конце 2023 года Xiaomi обновила список EOS (End of Support), куда попали гаджеты, которые больше не получат обновлений. В топ внесли популярные модели Xiaomi и Poco. А всего суммарно за последний год китайская фирма рассталась с более 50 смартфонами.

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