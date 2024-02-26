Производитель обещает, что все устройства должны обновиться в первой половине 2024 года.

Компания Xiaomi раскрыла график обновлений своих устройств до HyperOS на глобальном рынке. Очевидно, что производитель немного отстает от графика (версия для китайских смартфонов вышла еще в октябре), но первые пользователи уже начали получать апдейты.

В списке не только смартфоны, но также планшеты и носимые устройства. Xiaomi обещает, что все устройства должны обновиться в первой половине 2024 года.

Какие девайсы получат HyperOS уже очень скоро

Линейка Xiaomi 14

Линейка Xiaomi 13

Линейка Xiaomi 13T

Линейка Xiaomi 12

Линейка Xiaomi 12T

Линейка Redmi Note 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Не все устройства получат апдейт в один день – обновления будут выходить постепенно. Поэтому заходите в настройки своего устройства и проверяйте, доступна ли HyperOS для загрузки.

Видео дня

Но есть один способ получить HyperOS максимально быстро. Новая ОС предустановлена на новейших Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro, а также недавно выпущенных глобальных версиях Xiaomi 14 и 14 Ultra.

Оболочку HyperOS как преемницу MIUI анонсировали в октябре 2023 года вместе с серией Xiaomi 14. Главное изменение в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.

В конце 2023-го Xiaomi также обновила список EOS (End of Support), куда попали гаджеты, которые больше не получат обновлений. В топ внесли популярные смартфоны Xiaomi и Poco. А всего суммарно за последний год китайская фирма рассталась с более 50 смартфонами.

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