Компания Xiaomi раскрыла график обновлений своих устройств до HyperOS на глобальном рынке. Очевидно, что производитель немного отстает от графика (версия для китайских смартфонов вышла еще в октябре), но первые пользователи уже начали получать апдейты.
В списке не только смартфоны, но также планшеты и носимые устройства. Xiaomi обещает, что все устройства должны обновиться в первой половине 2024 года.
Какие девайсы получат HyperOS уже очень скоро
- Линейка Xiaomi 14
- Линейка Xiaomi 13
- Линейка Xiaomi 13T
- Линейка Xiaomi 12
- Линейка Xiaomi 12T
- Линейка Redmi Note 13
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Watch S3
- Xiaomi Smart Band 8 Pro
Не все устройства получат апдейт в один день – обновления будут выходить постепенно. Поэтому заходите в настройки своего устройства и проверяйте, доступна ли HyperOS для загрузки.
Но есть один способ получить HyperOS максимально быстро. Новая ОС предустановлена на новейших Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro, а также недавно выпущенных глобальных версиях Xiaomi 14 и 14 Ultra.
Оболочку HyperOS как преемницу MIUI анонсировали в октябре 2023 года вместе с серией Xiaomi 14. Главное изменение в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.
В конце 2023-го Xiaomi также обновила список EOS (End of Support), куда попали гаджеты, которые больше не получат обновлений. В топ внесли популярные смартфоны Xiaomi и Poco. А всего суммарно за последний год китайская фирма рассталась с более 50 смартфонами.