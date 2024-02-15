Он получил обновленный дизайн в стиле Xiaomi 13 Ultra, актуальный порт USB Type-C и экран 90 Гц.

Xiaomi заменила популярный бюджетник Redmi A2 аппаратом нового поколения, который на сегодня является самой доступной моделью компании и имеет все шансы стать хитом.

Как передает GSMArena, речь идет о Redmi A3. Дизайн смартфона "прокачали", внешне он похож на флагманский Xiaomi 13 Ultra – выделяется блок камер круглой формы. Кроме того, устройство получило плоские грани, что тоже достаточно современный элемент.

Что касается "железа", то в Redmi A3 установили 6,71-дюймовый IPS-экран с поддержкой 90 Гц и яркостью 400 нит, процессор MTK Helio G36 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. В основной камере установлен сенсор на 8 мегапикселей с ИИ-фишками. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч.

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Для сравнения, вышедший прошлой весной предшественник в лице Redmi A2 получил 6,52-дюймовый дисплей без поддержки повышенной герцовки, 3 ГБ оперативки и устаревший дизайн.

Отличительной особенностью этого бюджетника является тот факт, что он работает на "чистом" Android 13 без фирменной оболочки MIUI. А вместо устаревшего microUSB используется актуальный порт USB Type-C. Цена – от 90 долларов (~3200 грн).

Позже на этот месяц у Xiaomi запланирована премьера нового представителя линейки Xiaomi 14 под названием Ultra, который будет конкурировать с Samsung S24 Ultra и iPhone 16 Pro. Нам уже известны практически все характеристики будущего флагманского смартфона и даже дизайн.

С начала 2024 года Xiaomi уже успела выпустить "народную" линейку Redmi Note 13 и доступный монитор для геймеров. А еще в ассортименте компании появился самый дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 7.

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