При цене дешевле 100 долларов покупатели получают автономность до 26 дней, более 120 режимов и огромный экран.

Один из самых популярных суббрендов Xiaomi – Amazfit – обновил линейку бюджетных смарт-часов. Модель Bip 5 может похвастаться огромным экраном и 26-дневным временем автономной работы.

Так, девайс получил 1,91-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с разрешением 320 x 380 пикселей. Он защищен стеклом 2,5D, также предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68, передает GizChina.

Важнейшей фишкой девайса является аккумулятор емкостью 300 мАч. Как обещает производитель, при самом интенсивном использовании часы проработают автономно 5 дней, в "нормальном" режиме – до 10 дней, а с включенным энергосбережением и вовсе до 26 суток.

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Часы умеют отслеживать пульс, качество сна, уровень стресса и насыщенность крови кислородом (SpO2). Также здесь есть более 70 различных циферблатов и свыше 120 спортивных режимов. А GPS-датчик позволяет точно фиксировать передвижения и записывать тренировки на свежем воздухе.

Новинка доступна в трех цветах – черном, розовом и белом. Стоимость Amazfit Bip 5 составляет около 90 долларов (3200 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Ранее УНИАН рассказывал о "неубиваемых" смарт-часах стоимостью всего 20 долларов. Они предназначены в первую очередь для активного отдыха, а стоят намного дешевле конкурентов.

Также ранее стало известно, что Apple отменила выпуск Apple Watch SE 3 в этом году. Компания решила обновлять бюджетную линейку смарт-часов раз в два года, поэтому новые Watch SE выйдут только следующей осенью.

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