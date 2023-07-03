Также они могут похвастаться огромным экраном диагональю 1,95 дюйма и до 150 видов тренировок.

Компания Fire-Boltt представила сверхпрочные смарт-часы Combat, которые определенно заслуживают внимания. Они предназначены в первую очередь для активного отдыха, а стоят намного дешевле конкурентов.

Сразу два большущих плюса этой модели – защита от физических повреждений по военному стандарту и влагозащита IP68, что позволяет спокойно нырять в этих часах на глубине до 1,5 метра, не опасаясь за их целостность, сообщает Gizmochina.

Кроме "неубиваемого" корпуса, часы выделяются и огромным экраном диагональю 1,95 дюйма с разрешением 240 х 284 пикселя. Аккумулятор обеспечивает 8 дней активной работы при обычном использовании и до 30 дней в режиме ожидания.

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В остальном же это обычный трекер активности с базовыми датчиками для мониторинга основных показателей здоровья, включая пульсометр, пульсоксиметр и сенсор для считывания артериального давления. Кроме того, часы распознают до 150 видов тренировок.

Fire-Boltt Combat оценили всего в 1799 рупий (~800 грн). Пока девайс доступен только в Индии, но появление их на площадке AliExpress это только вопрос времени.

Лучшие умные часы для покупки в 2023 году

Как УНИАН сообщал ранее, Huawei опередила Apple и первой выпустила часы с функцией измерения сахара в крови. Новая фича способна определить вероятность риска развития сахарного диабета сразу по 10 разным показателям, что позволит вовремя обратиться к врачу.

Также мы рассказывали об одних из лучших смарт-часов Amazfit по соотношению "цены и качества". За 50 долларов покупатели получают автономность до 12 дней, самый большой экран в линейке бренда и защиту от воды и пыли.

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