Революционное устройство разрабатывается в партнерстве с Microsoft и создателями "умного" чат-бота ChatGPT из OpenAI.

Американская компания Humane, основанная бывшими сотрудниками Apple, готовит к выпуску некое потребительское устройство, которое "изменит то, как люди взаимодействуют со смартфонами". По слухам, релиз революционного гаджета состоится этой весной.

Подробностей о новинке нет, но источники The Wall Street Journal сообщают, что это будет носимое устройство, способное проецировать дисплей, возможно, на руку пользователя.

Также упоминается камера с голосовым сопровождением, которая способна распознавать окружающие предметы. Якобы ее можно направить на объект и задать вопрос, например, "какая это марка автомобиля", "что это за здание", "сколько это стоит на Amazon" и так далее. Понадобится ли устройству для работы смартфон, неизвестно.

Видео дня

Упоминаться, что Humane работает над устройством в партнерстве с Microsoft и авторами "умного" чат-бота ChatGPT OpenAI. Поэтому ChatGPT, вероятнее всего, будет каким-то образом встроен в гаджет.

Заменит ли такое устройство iPhone, или хотя бы частично, пока сложно сказать, учитывая ограниченность информации о нем. Однако, учитывая, что грядущие "умные" очки Apple Glasses позиционируется как возможный преемник iPhone, это устройство, похоже, создано по той же схеме.

Когда Apple выпустит свою первую гарнитуру смешанной реальности

Ожидается, что первая гарнитура смешанной реальности Apple – Reality Pro – будет выпущена до конца этого года. Главной ее особенностью окажется возможность быстрого переключения между режимами виртуальной (XR), и дополненной реальности (AR). Также устройство получит несколько внешних камер для отслеживания движения рук и внутренние датчики для считывания глаз.

Ранее сообщалось, что Apple привлекла голливудских режиссеров, в том числе Джона Фавро, для создания контента. Режиссер "Железного человека" якобы работает над тем, чтобы оживить динозавров с помощью гарнитуры.

Вас также могут заинтересовать новости: