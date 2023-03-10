Такое устройство станет центром умного дома в экосистеме Apple.

Apple готовит к выходу новую версию смарт-колонки HomePod, оснащенную большим 7-дюймовым сенсорным экраном. Анонс может случиться в первой половине 2024 года, говорит аналитик Минг-Чи Куо.

По данным источника, устройство станет центром умного дома в рамках экосистемы Apple – по аналогии с Nest Hub у Google или Echo Shows у Amazon.

В 2021 году издание Bloomberg сообщило о разработке ТВ-приставки от Apple со встроенной аудиосистемой и камерой для конкуренции с устройствами Amazon и Google.

В январе этого года этот же источник рассказал об устройстве для контроля умного дома в форм-факторе iPad, которое будет оснащено специальными магнитными держателями, которые позволят размещать его на стене.

Не исключено, что речь идет о том же гаджете, о котором говорит Мин-Чи Куо.

Напомним, в январе этого года Apple представила второе поколение классического HomePod. У них тоже есть небольшой скругленный дисплей на верхней части, но его функционал ограничен – по факту, он выступает только для демонстрации различных индикаторов.

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Какие гаджеты Apple выпустит до конца 2023 года

В январе компания уже показала новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а несколькими днями ранее представила новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus – ярко-желтый.

Этой весной компания планирует представить еще минимум два продукта. Среди них – новенький 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и обновленный Mac Pro тоже с чипом M2.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, возможно, новые планшеты.

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