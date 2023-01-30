Выход первой "яблочной" гарнитуры дополненной и виртуальной реальности ожидается до конца этого года.

Apple еще не анонсировала свою первую гарнитуру смешанной реальности, но мы уже слышали немало инсайдов о долгосрочных планах компании в отношении этого нового продукта. В будущем купертиновцы рассчитывают создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день.

Внутри Apple наметили концепцию, согласно которой такое устройство сможет заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук, пишет репортер Bloomberg Марк Гурман. Однако до такого гаджета компании все еще далеко – сначала они должны закончить создание XR/AR-гарнитуры и привлечь внимание целевой аудитории.

Первая гарнитура смешанной реальности Apple – Reality Pro – будет выпущена до конца этого года. Главной ее особенностью окажется возможность быстрого переключения между режимами виртуальной (XR), и дополненной реальности (AR). Также устройство получит несколько внешних камер для отслеживания движения рук и внутренние датчики для считывания глаз.

Видео дня

В материале говорится, что Apple, фактически, ставит на кон свою репутацию. По мнению Гурмана, компании придется очень постараться, чтобы объяснить покупателям, зачем им нужен девайс стоимостью выше 3000 долларов.

Компания надеется, что иммерсивный просмотр видео, тесная интеграция с другими гаджетами Apple и продвинутые звонки FaceTime на основе виртуальной реальности привлекут потребителей, но я сомневаюсь, что этого подхода будет достаточно – подчеркнул специалист.

Гурмат также отметил, что при создании первого айфона рынок телефонов был достаточно развит, а "с появлением первого iPad мир явно был готов к планшетам". Первая гарнитура AR/VR, вероятно, не будет радикально лучше iPhone или iPad, но будет стоить в пять раз дороже оригинального iPhone на старте в 2007 году. В этом случае велик риск провала девайса в продаже.

Когда появится XR/AR-гарнитура от Apple

Ожидается, что анонс Reality Pro состоится весной, а релиз до конца года, хотя график по-прежнему может измениться. Параллельно Apple работает над более дешевой версией – она будет выпущена в конце 2024 или начале 2025 года – и будет стоить ближе к $1500.

Ранее сообщалось, что Apple привлекла голливудских режиссеров, в том числе Джона Фавро, для создания контента. Режиссер "Железного человека" якобы работает над тем, чтобы оживить динозавров с помощью гарнитуры.

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