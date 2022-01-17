Камеры "яблочных" смартфонов всегда считались топовыми на рынке, а в 13-м поколении они стали еще лучше. Они традиционно возглавляют всевозможные рейтинги, но, как оказалось, есть смартфоны Android, которые еще лучше.
Речь идет о смартфоне Vivo X70 Pro, основной акцент в котором сделан на камеру, но который, в тоже время, может похвастаться и довольно мощным процессором.
Согласно индексу платформы DxOMark, которая специализируется на тестах качества изображения в смартфонах, китайский камерафон занял 12-е место в общем рейтинге, заработав 131 балл, что поместило его на две строчки выше iPhone 13, iPhone 13 mini и iPhone 12 Pro Max.
Специалисты выделили в камере Vivo X70 Pro точный замер экспозиции, красочные цвета, превосходную детализацию при слабом освежении, правильный баланс белого на фото со сверхширокоугольного объектива и высококачественную стабилизацию во время видеосъемки.
Ранее УНИАН делился интересным ТОПом, в котором были собраны смартфоны с лучшей автономностью. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.
Дольше всего без подзарядки сможет проработать смартфон Xiaomi Poco M3: цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн. Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.