В список попали модели от Realme, OnePlus, Xiaomi и Vivo, которые были выпущены за последние два года.

Редакция портала Gizсhina, которая регулярно делится со своими читателями различными топами, отобрала пятерку, по их мнению, лучших смартфонов среднебюджетного сегмента, которые сейчас продаются ниже $300.

В список попали как новинки, так и представленные в 2021-м гаджеты, которые все еще актуальны для покупки.

На первом месте расположился Realme GT Neo2T , который за небольшие деньги предлагает характеристики почти флагманского уровня. У него 6.43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки, а также стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

, который за небольшие деньги предлагает характеристики почти флагманского уровня. У него 6.43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки, а также стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio. На втором месте оказался OnePlus Nord 2 , который оснащен аналогичным GT Neo2T "железом" и аккумулятором. Смартфону досталась 6.43-дюймовая AMOLED-матрица и такая же быстрая 65-ваттная зарядка. Частота обновления здесь 90 Гц, зато есть модуль NFC для бесконтактных платежей.

, который оснащен аналогичным GT Neo2T "железом" и аккумулятором. Смартфону досталась 6.43-дюймовая AMOLED-матрица и такая же быстрая 65-ваттная зарядка. Частота обновления здесь 90 Гц, зато есть модуль NFC для бесконтактных платежей. Тройку лидеров закрывает новинка Poco M5s , представленная ранее в этом месяце. У смартфона, помимо 6.43-дюймового дисплея и аккумулятора емкостью 5000 мАч, есть двойные стереодинамики и защита корпуса по классу IP53.

На четвертом и пятом месте расположились Vivo T2X и "неубиваемая" модель Doogee V11, обладающая самой высокой степенью защиты.

Видео дня

Ранее компания Honor представила свой новый смартфон – Honor X40. Несмотря на то, что новинка находится в среднем ценовом сегменте, она может похвастаться флагманским экраном и мощной батареей.

Еще раньше Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон. Также он примечателен тем, что это первый за долгое время смартфон производителя на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI.

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