Редакция портала Gizсhina, которая регулярно делится со своими читателями различными топами, отобрала пятерку, по их мнению, лучших смартфонов среднебюджетного сегмента, которые сейчас продаются ниже $300.
В список попали как новинки, так и представленные в 2021-м гаджеты, которые все еще актуальны для покупки.
- На первом месте расположился Realme GT Neo2T, который за небольшие деньги предлагает характеристики почти флагманского уровня. У него 6.43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки, а также стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.
- На втором месте оказался OnePlus Nord 2, который оснащен аналогичным GT Neo2T "железом" и аккумулятором. Смартфону досталась 6.43-дюймовая AMOLED-матрица и такая же быстрая 65-ваттная зарядка. Частота обновления здесь 90 Гц, зато есть модуль NFC для бесконтактных платежей.
- Тройку лидеров закрывает новинка Poco M5s, представленная ранее в этом месяце. У смартфона, помимо 6.43-дюймового дисплея и аккумулятора емкостью 5000 мАч, есть двойные стереодинамики и защита корпуса по классу IP53.
На четвертом и пятом месте расположились Vivo T2X и "неубиваемая" модель Doogee V11, обладающая самой высокой степенью защиты.
Ранее компания Honor представила свой новый смартфон – Honor X40. Несмотря на то, что новинка находится в среднем ценовом сегменте, она может похвастаться флагманским экраном и мощной батареей.
Еще раньше Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон. Также он примечателен тем, что это первый за долгое время смартфон производителя на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI.