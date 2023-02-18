Как говорит Дуров, разрыв между Telegram и WhatsApp сокращается с каждым годом.

За последние пять лет мессенджер Telegram, уже ставший новой повседневной привычкой для украинцев, обогнал по популярности Facebook Messenge. Он сейчас уступает только WhatsApp, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Как говорит Дуров, разрыв между Telegram и WhatsApp сокращается с каждым годом. "Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!", – написал он и приложил к посту статистику по количеству пользователей у разных мессенджеров.

Дуров ссылается на график журнала Fortune. Согласно графику, в 2018 году Telegram занимал 5% рынка мессенджеров, а Facebook Messenger – 43%. В 2022 аудитория Telegram составляет 31%, а Facebook Messenger – 21%. Для сравнения, у WhatsApp в 2018 году был 51% рынка, в 2022 – 44%.

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Феномен Telegram в Украине

В условиях полномасштабной войны доступ к быстрой информация может быть вопросом жизни и смерти. Таковым для украинцев стал Telegram с его официальными сообществами. С начала войны время использования мессенджера увеличилось в 8 раз, говорят данные исследования Kantar CMeter.

Летом 2022 года в Telegram появилась платная версия. Самый главный ее плюс – доступность. В многих странах, в том числе в Украине, она стоит $3,99 в месяц. За эти деньги пользователи получают самые разные "плюшки", среди которых особенно полезна возможность расшифровки войсов и видео-сообщений в текст.

При этом заметим, что технически Telegram считается защищенным мессенджером, но его история указывает на возможный контроль со стороны ФСБ РФ. Ранее издание Wired опубликовало большой материал об уязвимостях в мессенджере Павла Дурова. Несмотря на его обещания не сотрудничать с правительством РФ, Дуров все же мог пойти на компромиссы с Кремлем, чтобы сохранить 7% живущих в РФ аудитории мессенджера.

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