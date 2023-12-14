Уже работает более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории.

Мобильный оператор "Киевстар" сообщил, что Ивано-Франковская область стала первым регионом, где был восстановлен мобильный интернет. Как сообщает пресс-служба компании в Facebook, по состоянию на сейчас:

более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории - работают;

абонентам доступна голосовая связь;

услуга "Домашний Интернет" активная;

началось восстановление услуг мобильной передачи данных.

"Чтобы избежать перегрузки сети, мы постепенно восстанавливаем другие услуги и стабилизируем работу. Поэтому в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты оперативно их устраняют", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Киевстаре" напомнили, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить"авиарежим".

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Проблемы в работе "Киевстар"

12 декабря произошел масштабный сбой в работе крупнейшего мобильного оператора Украины. Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" тогда объяснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар" временно заблокированы для избежания перегрузки сетей других операторов.

13 декабря "Киевстар" начал включение голосовой связи в Украине. Тогда отметили, что восстановление услуг будет происходить постепенно.

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