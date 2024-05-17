ОСМД могут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов.

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры и Фонду энергоэффективности вместе с местными руководителями проработать программы обеспечения минимальной энергетической независимости общин и отдельных многоквартирных домов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Должна быть обеспечена работа лифтов, насосов для водоснабжения на верхние этажи, отдельная работа по генераторам и солнечным панелям", – сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления.

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"Важно, что это гранты в размере до 2 млн грн. То есть, государство дает средства, чтобы люди улучшали условия своего энергообеспечения. Местные власти должны также активно включаться во все эти процессы", – подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, важной задачей также является обеспечение надежного энергоснабжения для критической инфраструктуры. Шмыгаль сообщил, что сейчас в медицинских учреждениях Украины есть уже более 11 тысяч генераторов. Наличие в больницах со стационарными отделениями не менее 1 генератора является условием для контрактирования с Нацслужбой здоровья.

"В рамках совместного проекта со Всемирным банком мы устанавливаем в медучреждениях солнечные станции с аккумуляторами, которые накапливают электроэнергию. Сейчас более 60 больниц имеют такие станции. Недавно медучреждения в 20 областях Украины получили 300 систем хранения энергии. Всего в течение 2024 года медучреждения Украины получат 2000 таких систем", – сказал премьер-министр.

Ситуация с отключениями электроэнергии

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что потепление улучшит ситуацию с потреблением электричества в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций.

Советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что ограничения в энергоснабжении, которые начались двое суток назад, могут продолжиться до конца лета.

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