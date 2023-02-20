Немногие знают, но в мобильной версии мессенджера действует функция, которая позволяет установить местоположение человека с точностью до метра.

Ни для кого не будет откровением, что в современном цифровом мире не остается ничего сугубо личного. И даже популярные мессенджеры, которыми мы пользуемся для общения с близкими людьми, и где делимся сокровенным, собирают о нас данные и не защищают их достойным образом.

Одним из таких является Telegram, ставший с начала полномасштабного вторжения РФ новой повседневной привычкой для украинцев. Немногие знают, но в мобильной версии мессенджера действует функция, которая позволяет установить местоположение человека с точностью до метра. Рассказываем, как ее отключить.

Телеграм следит за вами – какую функцию отключить

Речь идет о функции под названием "Люди рядом", которая показывает пользователей, находящихся поблизости, и довольно точное расстояние до них. Несмотря на то, что номер телефона пользователя при этом остается скрытым, он сам того не осознавая публикует свой домашний адрес в интернете.

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Эксперты говорят, что злоумышленники с помощью данного функционала смогли создать полноценный скрипт, позволяющий определить точное местоположение всех пользователей Telegram, активировавших функцию, в выбранной зоне.

К слову, в самом Telegram данную уязвимость таковой не признали. По их словам, пользователи сознательно соглашаются на передачу своей геолокации, активируя функцию. Зато мессенджер Line, который имел аналогичную функцию, фактически сразу отключил ее после обращения специалистов.

Как отключить функцию Люди рядом в телеграмме

Чтобы отключить отображение своего профиля, нужно перейти в мобильной версии мессенджера в "Контакты" → "Найти людей рядом".

Отключить отображение профиля можно в любой момент, нажав на кнопку "Не показывать меня" на главной странице профиля. Также, во избежание лишних рисков не разрешайте этой функции доступ к своей геопозиции.

Технически Telegram считается защищенным мессенджером, но его история указывает на возможный контроль со стороны ФСБ РФ. Ранее издание Wired опубликовало большой материал об уязвимостях в мессенджере Павла Дурова. Несмотря на его обещания не сотрудничать с правительством РФ, Дуров все же мог пойти на компромиссы с Кремлем, чтобы сохранить 7% живущих в РФ аудитории мессенджера.

В то же время по словам создателя защищенного мессенджера Signal, даже WhatsApp и Facebook обеспечивают конфиденциальность лучше, чем Telegram. Мессенджер Дурова сберегает все данные в облаке в полностью открытом формате: тексты, общие аудио-и видео данные, контакты. По этой причине, в случае форс-мажорных обстоятельств злоумышленники в один миг могут получить допуск ко всей базе незащищенных данных пользователей мессенджера.

Ранее стало известно, что в Телеграмме участились "угоны" аккаунтов. В связи с этим УНИАН делился советами, как обезопасить себя и свои переписки.

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