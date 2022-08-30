Устройство для "облачного" гейминга обещают выпустить до конца года.

В начале августа Logitech и Tencent Games сообщили о своих планах выпустить игровую консоль, и вот в сети уже появились "живые" фото будущего гаджета.

Судя по кадрам, опубликованными блогером Эваном Блассом, внешне консоль будет напоминать Steam Deck или даже Nintendo Switch Lite. Но, в отличие от этих устройств, приставка от Logitech работает через облако.

Также на одной из картинок можно увидеть интерфейс консоли с ярлычками Google Play, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome и YouTube. Также виднеются иконка в виде письма – возможно, намек на какие-то социальные функции. Впрочем, пока нельзя утверждать, финальный ли это вариант интерфейса.

Відео дня:

Пока что сроки запуска и цена Logitech G Gaming Handheld неизвестны, но ее обещают выпустить до конца 2022 года.

Как и остаются неизвестными технические характеристики устройства. Упоминается лишь, что консоль "объединит в себе знания Logitech G в области железа и экспертизу Tencent Games в облачных сервисах".

Как УНИАН ранее сообщал, Logitech перевыпустила "самую популярную в мире игровую мышь" G502. Новинки оснащены новыми оптико-механическими переключателями, а топовые модели могут заряжаться через коврик.

Также писали, что AMD представила новое семейство процессоров Ryzen 7000. В серию вошли четыре модели – самая производительная включает 16 ядер при частоте до 5,7 ГГц.

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