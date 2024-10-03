Первыми на новую ОС обновятся смартфоны Google, а позже другие производители адаптируют и выпустят Android 14 для своих устройств.

Корпорация Google обновит первые совместимые смартфоны на Android 14 уже завтра. Об этом пишет портал GSM Arena, сославшись на канадского ритейлера Telus. Таким образом, новая мобильная ОС дебютирует вместе с линейкой Google Pixel 8.

Согласно информации, Android 14 получит все устройства Google Pixel, начиная с Pixel 4a. Примечательно, ранее считалось, что Pixel 4a следующую версию точно Android не получит.

Традиционно первыми новые версии Android получают аппараты Google. Другие смартфоны получат апдейт спустя несколько недель или даже месяцев после Google. К ним относятся почти все флагманы последних 2-3 лет и смартфоны-"середняки".

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С бюджетными устройствами все сложнее – некоторым придет обновление только в середине 2024-го.

Что нового принесет Android 14

Один из самых больших ожиданий, связанных с Android 14, заключается в том, что в нем появится спутниковая связь. Аналогичную фишку в свои смартфоны еще прошлой осенью внедрила Apple, однако она работает лишь в нескольких странах.

Согласно информации, спутниковая служба на Android будет доступна в более чем в 150 странах. Однако есть одно "но" – актуальные телефоны на рынке не оснащены необходимым оборудованием, поэтому, чтобы оценить эту фичу, придется обновить свой девайс.

Еще из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

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