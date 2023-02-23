Популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующий любительские рассказы в жанре Sci Fi, на неопределенный срок приостановило прием каких-либо произведений. Причина – редакцию завалили работами, написанными не людьми, а нейросетью.
Главный редактор издания Нил Кларк в своем Twitter-аккаунте в формате большого треда отметил, что пока не знает, как долго продлится приостановка. В настоящий момент у них банально нет решения этой проблемы.
Кларк рассказал, что до недавнего времени журнал ежемесячно получал в среднем по 10 коротких рассказов, из которых выбирали наиболее интересные, а затем публиковал. Их количество стало расти после того, как создатели ChatGPT открыли доступ к своему чат-боту всем желающим.
Так, в январе журнал отклонил более 100 заявок и забанил их "авторов". За неполный февраль 2023 года их число выросло до 500. В конце концов журнал сдался и временно прекратил принимать заявки на публикацию рассказов.
Кларк добавил, что разговаривал с другими издательствами и выяснил, что ситуация в Clarkesworld не уникальна. Все дело в том, что подобные онлайн-журналы, публикующий авторские рассказы, платят авторам определенную сумму за слово, что привлекло внимание желающих быстро обогатиться, используя нейросети.
В Clarkesworld иронично отметили, что на протяжении 17 лет их авторы размышляли о том, как развивающиеся футуристические технологии повлияют на наш мир, а сейчас редакция столкнулась с их последствиями.
Что такое ChatGPT и какие риски этой технологии
ChatGPT – это чат-бот, который с начала 2023 года вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обошел даже TikTok.
На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Одни люди опасаются за свою работу. Другие считают, что нейросеть вызовет множество судебных прецедентов в отношении нарушения авторских прав, так как он генерирует не собственный контент. Третьи называют "нейронки" врагами, а не помощниками.
Ранее УНИАН рассказывал историю как созданная нейросетью картина победила в конкурсе искусств.