Редакцию завалили работами, написанными не людьми, а нейросетью.

Популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующий любительские рассказы в жанре Sci Fi, на неопределенный срок приостановило прием каких-либо произведений. Причина – редакцию завалили работами, написанными не людьми, а нейросетью.

Главный редактор издания Нил Кларк в своем Twitter-аккаунте в формате большого треда отметил, что пока не знает, как долго продлится приостановка. В настоящий момент у них банально нет решения этой проблемы.

Кларк рассказал, что до недавнего времени журнал ежемесячно получал в среднем по 10 коротких рассказов, из которых выбирали наиболее интересные, а затем публиковал. Их количество стало расти после того, как создатели ChatGPT открыли доступ к своему чат-боту всем желающим.

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Так, в январе журнал отклонил более 100 заявок и забанил их "авторов". За неполный февраль 2023 года их число выросло до 500. В конце концов журнал сдался и временно прекратил принимать заявки на публикацию рассказов.

Кларк добавил, что разговаривал с другими издательствами и выяснил, что ситуация в Clarkesworld не уникальна. Все дело в том, что подобные онлайн-журналы, публикующий авторские рассказы, платят авторам определенную сумму за слово, что привлекло внимание желающих быстро обогатиться, используя нейросети.

В Clarkesworld иронично отметили, что на протяжении 17 лет их авторы размышляли о том, как развивающиеся футуристические технологии повлияют на наш мир, а сейчас редакция столкнулась с их последствиями.

Что такое ChatGPT и какие риски этой технологии

ChatGPT – это чат-бот, который с начала 2023 года вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обошел даже TikTok.

На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Одни люди опасаются за свою работу. Другие считают, что нейросеть вызовет множество судебных прецедентов в отношении нарушения авторских прав, так как он генерирует не собственный контент. Третьи называют "нейронки" врагами, а не помощниками.

Ранее УНИАН рассказывал историю как созданная нейросетью картина победила в конкурсе искусств.

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