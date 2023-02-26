По словам опрошенных руководителей, это позволяет экономить довольно большие деньги.

"Умный" чат-бот ChatGPT за несколько месяцев своего существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Как оказалось, многие компании уже используют новую технологию в своей деятельности, а некоторые даже заменяют нею сотрудников.

Об этом сказано в результатах опроса среди 1000 американских компаний, проведенного платформой для рекомендаций по трудоустройству Resume Builder.

Отмечается, что с появлением ChatGPT многие компании оптимизируют свои рабочие процессы так, чтобы переложить часть рабочих задач на нейросеть.

Что касается сценариев использования ChatGPT, то 66% компаний задействуют нейросеть для написания кода, 58% для создания контента, 57% для помощи клиентам, а 52% – для подготовки отчётов по итогам обсуждений.

В процессе найма почти 80% опрошенных компаний используют ИИ-помощника для генерации описаний вакансий, 66% – для составления заявок на собеседование и 65% – для ответов на заявки.

Больше половины (55%) опрошенных руководителей оценивают качество работы ChatGPT как "отличное", а 34% – как "очень хорошее". 48% компаний удалось сэкономить при помощи нейросети более 50 000 долларов, а 11% – более 100 000 долларов.

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Эксперты подчеркивают, что ChatGPT у по-прежнему есть проблемы, касающиеся ошибок и плагиата. Многие полагают, что это только "игрушка", а не полноценный инструмент. При этом сами создатели чат-бота не раз говорили о том, что на ChatGPT не следует полагаться "в чем-либо важном".

Чат-бот ChatGPT: почему он вызывает беспокойство

На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Одни люди опасаются за свою работу. Другие считают, что нейросеть вызовет множество судебных прецедентов в отношении нарушения авторских прав, так как он генерирует не собственный контент. Третьи называют "нейронки" врагами, а не помощниками.

Ранее УНИАН рассказывал, что ChatGPT парализовал работу популярного онлайн-журнала Clarkesworld, публикующего любительские рассказы в жанре Sci Fi. Редакцию завалили работами, написанными не людьми, а нейросетью, из-за чего журнал прекратил принимать заявки на публикацию рассказов.

Также была новость, как созданная нейросетью картина победила в конкурсе искусств. При этом судьи не знали этого.

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