Идет тестирование англоязычных документов, а также разработка услуги по ипотеке и оформлении документов для выезда ребенка из Украины.

В Министерстве цифровой трансформации анонсировали ряд новых услуг в приложении "Дия".

Об этом во время брифинга сообщил руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Он напомнил, что сейчас в "Дие" продолжается бета-тестирование шеринга авто.

"Шеринг автомобиля, или юридически это звучит как назначение надлежащего пользователя, когда ты позволяешь другому человеку управлять твоим автомобилем, не давая пластиковый техпаспорт в руки... Это возможность попасть в соответствующий реестр, и чтобы твой техпаспорт у другого человека был доступен в "Дие", - сказал Баник.

Он напомнил, что эта функция уже работала в феврале, но с началом полномасштабной войны были отключены государственные реестры.

По его словам, сейчас идет бета-тестирование не только шеринга авто, но и англоязычных документов: водительского удостоверения, техпаспорта и заграничного паспорта. Он подчеркнул, что эта инициатива значительно упростит украинцам пользование цифровыми документами в Европе.

Кроме того, Баник отметил, что в министерстве разрабатывают функцию оформления документов для выезда ребенка за границу в приложении "Дия", и надеется, что эту функцию удастся выполнить в краткосрочной перспективе.

Также, по информации Баника, сейчас идет проработка услуги об ипотеке на жилье.

"Как будет выглядеть эта услуга – рано говорить. Пока у нас есть условия, определенные программой, которую анонсировал президент. На первом этапе на эту программу смогут подаваться военнослужащие, медики, ученые, педагогические работники и у них будет льготный 3% ипотечный кредит со взносом не менее 20%, но со сроком до 20 лет", - сказал Баник.

"Дия" и новые услуги:

8 февраля Министерство цифровой трансформации добавило в "Дию" ряд новых услуг, среди которых был шеринг авто. Однако после 24 февраля ее приостановили. Тогда из соображений безопасности были отключены госреестры.

Функция позволяет в "Дие" передать техпаспорт на свой автомобиль другому лицу. Благодаря этому, если автомобиль нарушит ПДД по информации с камер автофиксации, штраф получит не владелец машины, а соответствующий пользователь.

12 августа в Украине запустили "Дию" для аграриев.

15 августа появилась информация о том, что справку о доходах для оформления визы теперь можно получить в "Дие".

15 августа В "Дие" начали тестирование документов на английском.

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