В "Дие" появились новые сервисы / ФОТО-УНИАН

С сегодняшнего дня Министерство цифровой трансформации открывает украинцам доступ к ряду новых сервисов в "Дие".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"Полномасштабная война не изменила наших планов по цифровизации. Мы продолжаем создавать удобную государство, общение с которой минимальное, а польза — максимальная", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Теперь пользователям доступны следующие сервисы: пенсионное удостоверение; вид на временное или постоянное проживание; англоязычные версии заграничного паспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто; шеринг авто (эта услуга была временно приостановлена из-за войны), уплата штрафов от патрульной полиции (с февраля эта функция также была приостановлена). Теперь украинцы снова могут сразу оплатить в несколько кликов, если нарушили ПДД.

"Уверен, наше большое обновление упростит жизнь миллионам украинцев. Обновляйте приложение, тестируйте новые услуги, пишите о них в соцсетях, тегайте "Дию", - отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Как сообщал УНИАН, 24 августа на портале "Дия" запустили автоматическую регистрацию ООО.

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