У многих пользователей процент износа батареи их айфонов упал ниже 90% – и это несмотря на то, что с выхода iPhone 14 не прошло и года.

Проблема быстрой деградации аккумуляторов в устройствах Apple существует во всех поколениях моделей iPhone, однако с выходом 14-ых моделей жалобы пользователей участились. Батареи последних айфонов стареют уж чересчур быстро.

По данным профильного издания iMore, у многих пользователей процент износа батареи смартфона упал ниже 90%, и это несмотря на то, что с выхода новых iPhone не прошло и года. В среднем за год должно уходить не больше 5-7% от общей емкости.

Если уровень батареи продолжит падать такими темпами, у владельцев таких айфонов уже скоро начнутся неудобства: постоянные уведомления о необходимости замены батареи (если емкость батареи будет ниже 80%), для аккумулятора в таком состоянии потребуется постоянная подзарядка – смартфон попросту не сможет держать заряд в течение дня при активном использовании.

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Как отмечается, ухудшение емкости аккумулятора не только сокращает время работы смартфона без подзарядки, но и часто приводит к нестабильности его работы. Когда батарея не способна обеспечить достаточную силу тока, это становится критичным для нормальной работы процессора, видеочипа и других компонентов устройства.

В Apple пока никак не прокомментировали ситуацию и не отреагировали на негатив в соцсетях.

К слову, ранее стало известно, что в смартфонах iPhone 15 Apple применит совершенно новую для себя технологию многослойных аккумуляторов. Новая технология позволит увеличить не только емкость аккумуляторов, но также скорость зарядки.

Apple задержит выход нового iPhone

Если Apple будет придерживаться стандартной схемы, то презентация новых смартфонов состоится в сентябре этого года. Однако, как говорят некоторые источники, в продажу они поступят только в октябре или даже позже.

Напомним, что в прошлом году Apple представила четыре смартфона серии iPhone 14, один из которых пришлось ждать до 7 октября из-за локдауна в Китае. Остальные модели вышли 16 сентября.

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